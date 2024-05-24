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Результат матча BetBoom Team — Aurora (DreamLeague Season 23 по Dota 2)

BB получила техническую победу на DL S23 по Dota 2 из-за проблем с интернетом у соперников
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Российский состав BetBoom Team по Dota 2 одержал первую победу в рамках плей-офф турнира DreamLeague Season 23 с призовым фондом $ 1 млн.

В первом раунде нижней сетки команда из России столкнулась с Aurora, представляющей Юго-Восточную Азию. В рамках решающей карты противостояния у оппонентов BB Team возникли проблемы с интернетом. После продолжительной паузы проблема не была решена, и Aurora получила техническое поражение.

Dota 2. DreamLeague - Season 23 . Раунд 1 (нижняя сетка)
24 мая 2024, пятница. 13:00 МСК
Aurora
Окончен
1 : 2
BetBoom Team

В итоге Aurora покинула соревнование, заняв 7-8-е место на DreamLeague Season 23 и заработав $ 47,5 тыс. и 1000 EPT-очков. Такой исход не позволяет «Авроре» попасть в топ-8 ESL Pro Tour и получить прямое приглашение на Riyadh Masters 2024.

Что касается BetBoom Team, российская команда прошла во второй раунд нижней сетки. Там коллектив Егора Nightfall Григоренко в матче на вылет столкнётся с Tundra Esports, которую возглавляет бывший игрок BB Иван Pure Москаленко. Игра состоится уже сегодня в 20:00 по московскому времени.

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