Расписание второго дня плей-офф DreamLeague S23 по Dota 2 — BB в матче на вылет с Aurora

Сегодня, 24 мая, продолжится основной этап крупного онлайн-турнира DreamLeague Season 23 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

По итогам второго дня плей-офф соревнование покинут сразу три коллектива:

Расписание DreamLeague S23 по Dota 2 на 23 мая

13:00. Нижняя сетка, BetBoom Team (Россия) — Aurora (Таиланд)

— Aurora (Таиланд) 16:30. Нижняя сетка, Azure Ray (Китай) — HEROIC (Южная Америка)

20:00. Нижняя сетка, Tundra Esports (Европа) — победитель первой пары

Чемпионат DreamLeague Season 23 проходит в онлайн-формате в период с 20 по 26 мая 2024 года. В рамках соревнования 12 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн, а также EPT-очки, необходимые для выхода на главный турнир ESL Pro Tour под названием Riyadh Masters 2024.