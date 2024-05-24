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Видео Натлана в Genshin Impact — драконы, полёты и плавание по лаве

Авторы Genshin Impact представили тизер Натлана — нового региона с драконами
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В ходе презентации обновления 4.7 для Genshin Impact разработчики впервые показали Натлан — шестой из семи основных регионов мира, который должны добавить в игру в конце лета.

Как и ожидалось, Натлан вдохновлён природой Южной Америки. По сюжету это страна огня, в которой люди и драконы живут вместе.

Судя по всему, игроки смогут в виде драконов перемещаться по лаве, летать и бегать по отвесным стенам. Авторы Genshin Impact также показали разные виды обитателей региона.

Видео доступно на YouTube-канале TevyatTimes. Права на видео принадлежат HoYoverse.

До релиза Натлана остаётся два патча — в начале июня выйдет 4.7 с Дайнслейфом и новым режимом (театр Воображариум), а в июле должна выйти «филлерная» версия 4.8.

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