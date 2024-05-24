Что нужно знать про обновление 4.7 для Genshin Impact — детали со стрима разработчиков

В пятницу, 24 мая, студия HoYoverse провела традиционный стрим по Genshin Impact, в ходе которого раскрыла все подробности о предстоящей версии 4.7. В игру добавят сразу трёх новых персонажей, главу сюжета и несколько ивентов.

Обновление Genshin Impact 4.7 выйдет 5 июня 2024 года и будет действовать шесть недель — до 17 июля, когда эту версию должен заменить патч 4.8.

Видео доступно на YouTube-канале Genshin Impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новые персонажи — Клоринда, Сиджвин и Сетос

В ходе версии 4.7 в Genshin Impact появятся три следующих играбельных героя, которых мы ранее встречали в ходе основного сюжета и различных ивентов:

Клоринда : пятизвёздочный персонаж стихии электро, сражается одноручным мечом и наносит большой урон. По лору — судебный дуэлянт из Фонтейна;

: пятизвёздочный персонаж стихии электро, сражается одноручным мечом и наносит большой урон. По лору — судебный дуэлянт из Фонтейна; Сиджвин : гидролучница с редкостью пять звёзд, ориентированная на лечение союзников. Мелюзина, старшая медсестра в крепости Меропид;

: гидролучница с редкостью пять звёзд, ориентированная на лечение союзников. Мелюзина, старшая медсестра в крепости Меропид; Сетос: стихия — электро, оружие — лук, редкость — четыре звезды. Глава Храма Молчания и знакомый Сайно из Сумеру.

Новые персонажи в Genshin Impact 4.7 Фото: HoYoverse

Баннеры обновления 4.7 в Genshin Impact

Молитвы событий с новыми персонажами и возвращением старых «легендарок» будут разделены на две половины по три недели.

Первая фаза (с 5 по 25 июня) — Клоринда и реран аль-Хайтама, а также Сетос, доступный в обоих баннерах.

— Клоринда и реран аль-Хайтама, а также Сетос, доступный в обоих баннерах. Вторая фаза (с 26 июня по 16 июля) — Сиджвин и Фурина (реран).

Параллельно в игре появятся баннеры с новым пятизвёздочным оружием — мечом, который подходит Клоринде, и «сигнатурным» луком на Сиджвин.

Баннеры персонажей 4.7 Фото: HoYoverse

Ивенты и квесты в Genshin Impact 4.7

Главный сюжетный квест будет посвящён новой встрече с Дайслейфом, который снова раскроет некоторые детали истории мира Genshin Impact. Также разработчики пообещали нам долгожданную встречу главного героя с близнецом, которого он ищет на протяжении всей игры.

С обновлением 4.7 в игру также добавят историю Клоринды, которая должна лучше раскрыть историю и характер нового персонажа. Такой же квест получит Сиджвин.

Ещё один новый глобальный режим — Театр Воображариум, который называют «второй Бездной». По сути, это вторая арена, в которой нужно будет уничтожать врагов на время. Среди наград — примогемы, новые позы для фото, смола и заготовки для оружия.

Награды за театр Воображариум в Genshin Impact Фото: HoYoverse

Главный ивент будет оформлен как режим в стиле tower-defense. Вам предстоит набрать команду из игровых мобов и защищать свои объекты, а также атаковать вражеские.

Помимо этого, в ходе версии 4.7 будут доступны несколько менее важных временных событий:

боевой ивент с условиями прохождения;

мини-ивент, в котором нужно будет взрывать шары;

ивент, в котором нужно будет собирать монетки на время.

Фото: HoYoverse

Другие нововведения

После введения Театра «Воображариум» немного изменится Бездна — главный боевой режим Genshin Impact теперь будет обновляться раз в месяц, а вместо 600 примогемов за прохождение можно будет получить 800.

Помимо этого, разработчики подтвердили несколько изменений в игре, анонсированных ранее:

увеличение лимита смолы со 160 до 200;

увеличение количества друзей до 100;

увеличение лимита материалов развития в инвентаре до 99 999.

Тизер Натлана в Genshin Impact

В самом конце разработчики показали короткий ролик, посвящённый будущему региону — Натлану, который появится в версии 5.0 в августе. В игре появятся драконы, а также новые механики перемещения по воздуху и по лаве.

Видео доступно на YouTube-канале TevyatTimes. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Разработчики также представили три промокода на донатную валюту и игровые ресурсы — узнать все подробности и активировать награды можно по ссылке ниже.