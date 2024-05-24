Анонсирован смартфон Realme GT 6T с самым ярким OLED-экраном в мире

Компания Realme анонсировала смартфон GT 6T с самым ярким OLED-экраном в мире — в пике он достигает показателя в 6000 нит. Девайс работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 и под управлением операционной системы realme UI 5.0 на базе Android 14.

Устройство оснащено 6,78-дюймовым экраном с разрешением 2780×1264 пикселей и динамической частотой обновления до 120 Гц. Также девайс получил аккумулятор ёмкостью 5500 мА/ч, который поддерживает быструю зарядку мощностью до 120 Вт.

Что касается камер, то основная, которая дополнена ультраширокоугольным модулем с разрешением 8 Мп, получила сенсор Sony LYT-600 на 50 МП, а селфи-камера представлена датчиком на 32 Мп.

Стоимость Realme GT 6T начинается от 31 тыс. рупий (~ 33,6 тысяч рублей). На данный момент смартфон доступен для покупки только на территории Индии.