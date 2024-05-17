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TCL представила первый в мире игровой монитор с частотой 1000 Гц

TCL представила первый в мире игровой монитор с частотой 1000 Гц
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Китайская компания TCL показала первый в мире монитор с частотой обновления экрана 1000 Гц. На это обратили внимание журналисты портала WCCFTech со ссылкой на проходящую прямо сейчас выставку DisplayWeek.

Каких-либо данных об устройстве пока нет — TCL не стала делиться подробностями и его точными характеристиками, кроме упоминания разрешения 4К. В WCCFTech предполагают, что компании удалось добиться столь впечатляющий частоты обновления благодаря аналогу технологии Ultra Low Motion Blur 2 от NVIDIA. Она обеспечивает невероятную плавность движения при высоких показателях частоты кадров.

Современные мониторы работают при частоте от 60 до 360 Гц — более высокие показатели используют по большей части киберспортсмены для более плавной картинки в играх. В TCL пока не сообщали о примерных сроках выхода своего продвинутого монитора.

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