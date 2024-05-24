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Стив Бушеми и Эмма Стоун — в трейлере комедийного сериала Fantasmas

Стив Бушеми и Эмма Стоун — в трейлере комедийного сериала Fantasmas
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Компания HBO опубликовала дебютный трейлер комедийного сериала Fantasmas. В ролике показали главных персонажей шоу и крайне сюрреалистичный Нью-Йорк.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

Отмечается, что сериал в жуткой и комедийной манере будет рассуждать о смысле жизни и человеческих отношениях. Согласно синопсису, протагонист отправится на улицы Нью-Йорка, чтоб отыскать золотую устрицу-серёжку.

В актёрский состав проекта вошли Хулио Торрес, Эмма Стоун, Стив Бушеми, Пол Дано, Алекс Деми, Джулия Фокс, Ким Петрас и другие. Режиссёром шоу выступил сам Торрес.

Премьера Fantasmas состоится 7 июня в стриминговом сервисе HBO Max. В первый сезон сериала войдёт шесть эпизодов.

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