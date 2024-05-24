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Вышел трейлер драмы «Снять проклятие» с Дэвидом Духовны

Вышел трейлер драмы «Снять проклятие» с Дэвидом Духовны
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Студия Vertical представила дебютный трейлер фильма «Снять проклятие» (Reverse the Curse). Картина выйдет в кинотеатрах по всему миру и в цифровых сервисах 14 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Vertical. Права на видео принадлежат Vertical.

«Снять проклятие» — новый режиссёрский проект Дэвида Духовны, звезды «Секретных материалов» и «Блудливой Калифорнии». Фильм расскажет историю 30-летнего мужчины, который переезжает к умирающему от рака отцу. Чтобы его поддержать, сын решает сымитировать победу его любимой бейсбольной команды «Ред Сокс».

Сам Духовны сыграл одну из главных ролей, написал сценарий и поставил ленту. В фильме также сыграли Логан Маршалл-Грин («Прометей») и Стефани Беатрис («Бруклин 99»).

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