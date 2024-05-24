Фильм «Достать ножи 3» выйдет в 2025 году — первый тизер

Компания Netflix опубликовала первый тизер фильма «Достать ножи 3». Из него стало известно, что премьера триквела с подзаголовком Wake Up Dead Man («Проснись, мертвец») состоится в 2025 году.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Кроме официального названия картины и сроков выхода, никакие подробности больше не раскрываются. Ожидается, что режиссёром вновь выступит Райан Джонсон, снявший первые два фильма. Дэниел Крэйг должен вернуться к роли детектива Бенуа Блана.
Первая часть «Достать ножи» вышла в 2019 году и получила массу положительных отзывов, а премьера второго фильма состоялась в 2022 году — картину тоже приняли очень тепло.
Премьера ленты «Достать ножи 3» состоится в стриминговом сервисе Netflix.
Фото: Netflix