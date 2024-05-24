VK закроет знаменитый мессенджер ICQ — СМИ

Журналисты издания «Интерфакс» сообщили, что компания VK закроет знаменитый мессенджер ICQ. Ожидается, что сервис прекратит работать уже 26 июня.

После закрытия мессенджера сотрудники ICQ присоединятся к командам продуктов «VK Мессенджер» и VK WorkSpace. В пресс-релизе отмечается, что компания хочет сфокусироваться на развитии «VK Мессенджера» для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса.

ICQ — один из самых первых мессенджеров в мире. С его помощью пользователи могут мгновенно обмениваться сообщениями между собой. Пик популярности ICQ пришёлся на первую половину 2000-х. В народе сервис называют «аськой».

Последнее крупное обновление для ICQ вышло в 2020 году.