Анонсировано реалити-шоу «Титаны» — его создала нейросеть

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ТНТ анонсировала экстремальное реалити-шоу «Титаны», которое создала нейросеть. Искусственный интеллект отвечал за отбор участников, составление заданий на силу, ловкость и выносливость. Он также выступит ведущим передачи.

Участниками шоу будут исключительно профессиональные спортсмены. Среди них олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян, чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Денис Лебедев, бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Роман Павлюченко и многие другие.

Создателями проекта выступили продюсеры «Холостяка», «Наследников и самозванцев», «Экстрасенсы. Реванш» Мария Никольская и Людмила Буевич, а также Владислав Северцев — один из авторов «Битвы экстрасенсов».

Премьера «Титанов» состоится 26 мая в 21:00 по Москве на телеканале ТНТ.

Кадры со съёмок

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ