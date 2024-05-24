Анонсировано реалити-шоу «Титаны» — его создала нейросеть

ТНТ анонсировала экстремальное реалити-шоу «Титаны», которое создала нейросеть. Искусственный интеллект отвечал за отбор участников, составление заданий на силу, ловкость и выносливость. Он также выступит ведущим передачи.
Участниками шоу будут исключительно профессиональные спортсмены. Среди них олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян, чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Денис Лебедев, бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Роман Павлюченко и многие другие.
Создателями проекта выступили продюсеры «Холостяка», «Наследников и самозванцев», «Экстрасенсы. Реванш» Мария Никольская и Людмила Буевич, а также Владислав Северцев — один из авторов «Битвы экстрасенсов».
Премьера «Титанов» состоится 26 мая в 21:00 по Москве на телеканале ТНТ.
Кадры со съёмок
Фото: ТНТ
Фото: ТНТ
Фото: ТНТ