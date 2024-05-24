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Донк из состава Team Spirit по Counter-Strike 2 вошёл в список «30 до 30» от Forbes

Донк из состава Team Spirit по Counter-Strike 2 вошёл в список «30 до 30» от Forbes
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Издание Forbes представило список победителей ежегодного рейтинга «30 до 30». В данный перечень попадают специалисты, которым до 30 лет удалось добиться признания в своей сфере на всероссийском или всемирном уровне.

В номинации «Спорт и киберспорт» одним из победителей оказался 17-летний российский киберспортсмен Данил donk Крышковец, представляющий состав Team Spirit по Counter-Strike 2. Также среди номинантов числились про-игроки в Dota 2 Станислав Malr1ne Поторак и Денис Larl Сигитов.

Кроме этого, в категории «Новые медиа» в тройку лучших попал стример и блогер Александр Paradeev1ch Парадеев, заработавший свою популярность благодаря онлайн-трансляциям и участию в «скваде» под названием «Хазяева».

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