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Киберспортсмены Larl, Malr1ne и Donk вошли в лонг-лист рейтинга «30 до 30» от Forbes

Киберспортсмены Larl, Malr1ne и Donk вошли в лонг-лист рейтинга «30 до 30» от Forbes
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Российский Forbes представил лонг-лист ежегодного рейтинга «30 до 30». В список попадают те, кому до 30 лет удалось добиться признания в профессиональном сообществе и стать известным на всероссийском или мировом уровне.

В категории «Спорт и киберспорт» представлены профессиональные игроки в Dota 2 Денис Larl Сигитов из Team Spirit (22 года) и Станислав Malr1ne Поторак из Team Falcons (19 лет).

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Также среди номинантов оказался 17-летний киберспортсмен Данил donk Крышковец, представляющий состав Team Spirit в дисциплине Counter-Strike 2.

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Кроме этого, в список попали стримеры Владимир bratishkinoff Семенюк (25 лет) и Александр Paradeev1ch Парадеев (25 лет), попавшие в категорию «Новые медиа».

В прошлом году в лонг-листе рейтинга Forbes из представителей киберспорта были Антон dyrachyo Шкредов из Gaimin Gladiators, Егор Nightfall Григоренко из BetBoom Team, Сергей Ax1le Рыхторов из Cloud9 и стример Александр Nix Левин.

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