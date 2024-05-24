Вышел тизер комедийного сериала «Миля» с Кариной Зверевой

Компания Okko опубликовала первый тизер комедийного сериала «Миля» с Кариной Зверевой в главной роли. В ролике показали ряд комичных ситуаций и целую кипу чрезвычайно сексуальных девушек.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Шоу расскажет о 39-летней Миле, которую бросает спонсор. После этого героиня решает начать зарабатывать, став популярным блогером. Для этого она нанимает двух 20-летних девушек – Ксюшу и Варю, которые знают о раскрутке в соцсетях всё. Миля ставит перед девчонками задачу – миллион подписчиков к концу месяца.

В актёрский состав проекта также вошли Елизавета Кононова, Ясмина Омерович, Светлана Саягова, Кирилл Снегирёв, Константин Плотников, Виталий Андреев и другие. Режиссёром и сценаристом выступил Оксана Мафагел («Капельник»).

Премьера сериала «Миля» состоится в стриминговом сервисе Okko. Точная дата пока не раскрывается.