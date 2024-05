Во втором сезоне The Last of Us сыграет звезда «Бэтмена» Джеффри Райт

Журналист и ведущий Джефф Кили сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что во втором сезоне The Last of Us сыграет звезда «Бэтмена» Джеффри Райт. Актёр исполнит роль Айзека — лидера Вашингтонского Фронта освобождения (ВОФ).

Создатели шоу Крэйг Мейзин и Нил Дракманн ранее отмечали, что на экранизацию второй части игры авторам потребуется больше одного сезона, поэтому история Part 2 наверняка завершится именно в третьем сезоне.

Также к своим ролям во втором сезоне The Last of Us вернутся Педро Паскаль и Белла Рамзи — к ним присоединятся Изабела Мерсед (Дина), Дэнни Рамирес (Мэнни), Тати Габриэль (Нора), Ариэла Барер (Мел) и другие актёры.

Премьера второго сезона сериала The Last of Us состоится в первой половине 2025 года.