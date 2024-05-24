«Раньше в Кремле пользовались ICQ»: Дмитрий Песков — о закрытии мессенджера

24 мая стало известно, что компания VK собирается закрыть знаменитый мессенджер ICQ. Сервис прекратит работать уже 26 июня.

Закрытие мессенджера неожиданно прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с журналистами издания ТАСС он поделился, что ICQ раньше пользовались в Кремле. Затем от него отказались, поскольку сервис стал неконкурентоспособен.

Были времена, когда пользовались [ICQ]. Но потом по развитию сервис отстал от конкурентов.

ICQ — один из самых первых мессенджеров в мире. С его помощью пользователи могут мгновенно обмениваться сообщениями между собой. Пик популярности ICQ пришёлся на первую половину 2000-х. В народе сервис называют «аськой».

Последнее крупное обновление для ICQ вышло в 2020 году.