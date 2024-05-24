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Вышел новый тизер третьего сезона сериала «Медведь» — премьера 27 июня

Вышел новый тизер третьего сезона сериала «Медведь» — премьера 27 июня
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Телеканал FX опубликовал новый тизер третьего сезона сериала «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом. В ролике показали знакомых персонажей и новые вызовы, с которыми они столкнутся.

Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат FX.

Шоу «Медведь» рассказывает о молодом шеф-поваре Кармене Берзатто, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный им от умершего брата. Ряд вещей идёт не по плану, поэтому герою приходится принимать трудные и непопулярные среди работников решения, чтобы спасти заведение.

Премьера третьего сезона сериала «Медведь» состоится уже 27 июня на телеканале FX. По традиции все эпизоды будут доступны в день премьеры.

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