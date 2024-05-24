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Начались съёмки драматического сериала «Разочарованные» от Okko — премьера в 2025 году

Начались съёмки драматического сериала «Разочарованные» от Okko — премьера в 2025 году
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Онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания «Марс Медиа» приступили к работе над сериалом «Разочарованные». Премьера шоу состоится в 2025 году, в первый сезон войдёт восемь эпизодов.

«Разочарованные» расскажут о трёх девушках, познакомившиеся друг с другом на тематической вечеринке, где все они оказались по самым разным причинам. Вера пришла в поисках любви, Любовь в надежде скоротать вечерок на иммерсивной постановке, а Надю привела искренняя вера в то, что окружающая обстановка придаст её отношениям новый импульс. После знакомства все трое решают уйти в новую жизнь.

Главные роли в сериале сыграют Эрика Булатая («Расплата»), Лиза Шакира («Калимба») и Софья Гершевич («Уроки фарси»). Режиссёром выступит Денис Виленкин («Скрытый космос»), а авторами идеи и сценария – Евгения Громова («Псих») и Дарья Раньковская.

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