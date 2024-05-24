Мартинес, Эрнандес и другие: в EA Sports FC 24 вышли карточки лучших игроков Серии А

24 мая в EA Sports FC 24 Ultimate Team стартовал пятый этап ивента «Команда сезона». На протяжении следующей недели в режиме доступны лучшие игроки сезона чемпионата Италии по футболу — их можно купить во внутриигровом трансферном рынке за внушительную сумму или получить в наборах.

В этом году в команду лучших игроков сезона Серии А вошли в основном футболисты «Милана», «Интера», «Ромы» и других клубов с верхних строчек таблицы чемпионата. Наивысшего рейтинга — 97 баллов — удостоились нападающий Лаутаро Мартинес и крайний защитник Тео Эрнандес.

Фото: Electronic Arts

Команда сезона Ла Лиги доступна в EA Sports FC 24 Ultimate Team до 31 мая включительно. После этого разработчики выпустят ультимативную коллекцию лучших карточек сезона.