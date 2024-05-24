Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мартинес, Эрнандес и другие: в EA Sports FC 24 вышли карточки лучших игроков Серии А

Мартинес, Эрнандес и другие: в EA Sports FC 24 вышли карточки лучших игроков Серии А
Комментарии

24 мая в EA Sports FC 24 Ultimate Team стартовал пятый этап ивента «Команда сезона». На протяжении следующей недели в режиме доступны лучшие игроки сезона чемпионата Италии по футболу — их можно купить во внутриигровом трансферном рынке за внушительную сумму или получить в наборах.

В этом году в команду лучших игроков сезона Серии А вошли в основном футболисты «Милана», «Интера», «Ромы» и других клубов с верхних строчек таблицы чемпионата. Наивысшего рейтинга — 97 баллов — удостоились нападающий Лаутаро Мартинес и крайний защитник Тео Эрнандес.

Фото: Electronic Arts

Команда сезона Ла Лиги доступна в EA Sports FC 24 Ultimate Team до 31 мая включительно. После этого разработчики выпустят ультимативную коллекцию лучших карточек сезона.

Материалы по теме
Для EA Sports FC 24 и FIFA 23 потребуют обновить Windows из-за нового античита
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android