Для EA Sports FC 24 и FIFA 23 потребуют обновить Windows из-за нового античита

Компания Electronic Arts объявила, что уже 28 мая для античита EA Anticheat выйдет крупное обновление. Ситуация затронет крупнейшие сетевые игры компании — EA Sports FC 24 и FIFA 23.

После релиза античита минимальной поддерживаемой версией Windows 10 станет сборка 19041 — она вышла в июле 2023 года. В Electronic Arts подчеркнули, что пользователи устаревших версий Windows 10 не смогут обновить античит и, соответственно, FIFA 23 и EA Sports FC 24 станут для них недоступны до обновления ОС.

Узнать свою сборку Windows 10 можно в Параметрах системы -> Обновления и безопасность -> Информация о сборке ОС и системе.

Таким образом, фанатам футбольных симуляторов от Electronic Arts необходимо обновить операционные системы Windows 10 и Windows 11 до последних версий во избежание проблем совместимости с новой версией античита EA Anticheat.