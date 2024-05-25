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BetBoom Team выбила Tundra с DreamLeague Season 23 по Dota 2 и прошла как минимум в топ-4

Российский состав BetBoom Team заработал вторую победу в рамках плей-офф онлайн-турнира DreamLeague Season 23 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Во втором раунде нижней сетки BB Team обыграла команду под руководством бывшего игрока ростера Ивана Pure Москаленко. Российский коллектив закрыл Tundra Esports со счётом 2:0 и гарантировал себе как минимум четвёртое место на данном ивенте.

В следующем раунде российская команда столкнётся с победителем пары Xtreme Gaming — Azure Ray. Для «Тундры» же DreamLeague Season 23 закончился. Европейский состав завершил своё выступление на 5-6-м месте и заработал $ 57,5 тыс.

BetBoom Team начала свой путь в плей-офф с нижней сетки. В первом раунде команда Егора Nightfall Григоренко сразилась с Aurora, которая потерпела техническое поражение на решающей карте противостояния из-за проблем с интернетом.