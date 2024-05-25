Расписание третьего дня плей-офф DreamLeague Season 23 по Dota 2 с призовыми в $ 1 млн

Сегодня, 25 мая, продолжится основной этап масштабного онлайн-турнира DreamLeague Season 23 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

По итогам предпоследнего дня соревнования по Доте «Дримлигу» покинут ещё два коллектива. Кроме этого, станет известен первый финалист чемпионата.

13:00. Нижняя сетка, Xtreme Gaming (Китай) — Azure Ray (Китай)

16:30. Верхняя сетка, Team Falcons (Ближний Восток) — Gaimin Gladiators (Европа)

20:00. Нижняя сетка, BetBoom Team (Россия) — победитель первой пары

Международный турнир DreamLeague Season 23 проходит в онлайн-формате в период с 20 по 26 мая 2024 года. В рамках соревнования 12 коллективов борются за призовой фонд в размере $ 1 млн и 26 100 очков EPT, необходимых для получения прямого приглашения на чемпионат Riyadh Masters 2024.