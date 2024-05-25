Вышел трейлер детектива «Город страха» со звездой «Очень странных дел»

На этой неделе был опубликован дебютный трейлер детективного триллера «Город страха» (A Sacrifice). Главные роли в картине исполнила Эрик Бана («Чёрный ястреб») и Сэди Синк («Очень странные дела»).

Видео доступно на YouTube-канале ONE Media. Права на видео принадлежат Vertical.

Сюжет фильма основан на романе «Токио» писателя Николаса Хогга. История крутится вокруг опытного социального психолога Бена Монро, которого приглашают в Берлин для помощи полиции с расследованием массового убийства членов тайного культа. Пока он погружается в работу, его дочь-бунтарка знакомится с молодым человеком, который посвящает её в местную андеграундную культуру

Также в актёрский состав ленты вошли Сильвия Хукс, Йонас Дасслер, Штефан Кампвирт, София Ройз, Лара Файт, Александр Шуберт и другие. Кресло режиссёра заняла Джордана Скотт, которая работала над «Белым шквалом» и «Трещиной».

Премьера картины в российском прокате состоится 4 июля — на неделю позже мирового релиза.