Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер детектива «Город страха» со звездой «Очень странных дел»

Вышел трейлер детектива «Город страха» со звездой «Очень странных дел»
Аудио-версия:
Комментарии

На этой неделе был опубликован дебютный трейлер детективного триллера «Город страха» (A Sacrifice). Главные роли в картине исполнила Эрик Бана («Чёрный ястреб») и Сэди Синк («Очень странные дела»).

Видео доступно на YouTube-канале ONE Media. Права на видео принадлежат Vertical.

Сюжет фильма основан на романе «Токио» писателя Николаса Хогга. История крутится вокруг опытного социального психолога Бена Монро, которого приглашают в Берлин для помощи полиции с расследованием массового убийства членов тайного культа. Пока он погружается в работу, его дочь-бунтарка знакомится с молодым человеком, который посвящает её в местную андеграундную культуру

Также в актёрский состав ленты вошли Сильвия Хукс, Йонас Дасслер, Штефан Кампвирт, София Ройз, Лара Файт, Александр Шуберт и другие. Кресло режиссёра заняла Джордана Скотт, которая работала над «Белым шквалом» и «Трещиной».

Премьера картины в российском прокате состоится 4 июля — на неделю позже мирового релиза.

Материалы по теме
Видео
Вышел трейлер драмы «Снять проклятие» с Дэвидом Духовны
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android