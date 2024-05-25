«Пророчу им победу над китайцами сегодня»: кастер 1ceN1ce — о BB Team на DreamLeague S23

Комментатор Даниил 1ceN1ce Халиков специально для «Чемпионата» поделился своими мыслями о происходящем на топ-турнире DreamLeague Season 23 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Сначала кастер порассуждал над проблемой технических сложностей, которые возникли у участников ивента в рамках второго дня плей-офф «Дримлиги»:

Вчера мы получили очередной повод поразмышлять над объёмом DDOS-атак в мире киберспорта. Возможно, даже увидеть их – Aurora и Heroic столкнулись с техническими сложностями. Команды объединяет то, что они были в Бухаресте после Валахии, поэтому трудности с подключением выглядят особенно подозрительно. Кому выгодно мешать им?

А затем талант высказался о перспективах российской BetBoom Team в матче за попадание в топ-3 чемпионата:

BetBoom улучшила игру, будто патч их всё же разбудил и дал буст, а после встречи с Пьюром даже настроение команды улучшилось. Пророчу им победу над китайцами сегодня. Занятно, что мы дважды посмотрим на игру Gaimin Gladiators против Falcons, кто бы ни вышел в финал через верхнюю сетку. Накал страстей гарантирован.

Турнир DreamLeague Season 23 по Dota 2 проходит в онлайн-формате в период с 20 по 26 мая 2024 года. В рамках соревнования 12 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 26 100 EPT-очков. Все матчи ивента можно посмотреть бесплатно на Okko.