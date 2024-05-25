Джейк Джилленхол — на постере детективного сериала «Презумпция невиновности»

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Компания Apple опубликовала первый постер детективного мини-сериала «Презумпция невиновности». На нём изображён главный герой шоу в исполнении актёра Джейка Джилленхола («Братья», «Исходный код»).

«Презумпция невиновности» основана на одноимённом бестселлере The New York Times автора Скотта Туроу, который рассказывает о женатом окружном прокуроре из Чикаго по имени Расти Савич. Он вынужден расследовать убийство своей коллеги и любовницы Каролин, в какой-то момент став главным подозреваемым в деле.

Также в проекте сыграли Тейт Бёрчмор («Расцвет династии Лэйкерс»), Питер Сарсгаард («Ключ от всех дверей»), Роберта Бэссин («Бесстыжие») и другие актёры. Режиссёрами выступили Анне Севитски и Грег Яйтанс.

Детективное шоу стартует в онлайн-кинотеатре Apple TV+ уже 12 июня. В сериал войдёт восемь эпизодов — премьера последнего состоится 26 июля.

Постер сериала

Фото: Apple