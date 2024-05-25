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Зендея, Тимоти Шаламе и другие — названы самые успешные молодые актёры Голливуда

Зендея, Тимоти Шаламе и другие — названы самые успешные молодые актёры Голливуда
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Журналисты издания The Hollywood Reporter опубликовали новый материал, в котором назвали самых успешных молодых актёров Голливуда. В подборку попали Зендея («Эйфория», новая трилогия «Человека-паука»), Дженна Ортега («Уэнсдэй», серия «Крик») и другие знаменитости.

Авторы статьи отметили, что, в отличие от предыдущих эпох, нынешние молодые звёзды киноиндустрии гораздо мобильнее, поскольку сразу снимаются в блокбастерах, сериалах и совсем крошечных проектах.

10 самых успешных молодых актёров Голливуда

  • Зендея («Эйфория»)
  • Глен Пауэлл («Я не киллер»)
  • Джейкоб Элорди («Солтберн»)
  • Пол Мескал («Гладиатор 2»)
  • Остин Батлер («Властелины воздуха»)
  • Дженна Ортега («Уэнсдэй»)
  • Флоренс Пью («Оппенгеймер»)
  • Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»)
  • Сидни Суини («Белый лотос»)
  • Тимоти Шаламе («Дюна»)

С полной версией материала можно ознакомиться по ссылке.

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