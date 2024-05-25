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Зендея, Тимоти Шаламе и другие — названы самые успешные молодые актёры Голливуда

Журналисты издания The Hollywood Reporter опубликовали новый материал, в котором назвали самых успешных молодых актёров Голливуда. В подборку попали Зендея («Эйфория», новая трилогия «Человека-паука»), Дженна Ортега («Уэнсдэй», серия «Крик») и другие знаменитости.

Авторы статьи отметили, что, в отличие от предыдущих эпох, нынешние молодые звёзды киноиндустрии гораздо мобильнее, поскольку сразу снимаются в блокбастерах, сериалах и совсем крошечных проектах.

10 самых успешных молодых актёров Голливуда

Зендея («Эйфория»)

Глен Пауэлл («Я не киллер»)

Джейкоб Элорди («Солтберн»)

Пол Мескал («Гладиатор 2»)

Остин Батлер («Властелины воздуха»)

Дженна Ортега («Уэнсдэй»)

Флоренс Пью («Оппенгеймер»)

Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»)

Сидни Суини («Белый лотос»)

Тимоти Шаламе («Дюна»)

С полной версией материала можно ознакомиться по ссылке.