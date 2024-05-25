Зендея, Тимоти Шаламе и другие — названы самые успешные молодые актёры Голливуда
Журналисты издания The Hollywood Reporter опубликовали новый материал, в котором назвали самых успешных молодых актёров Голливуда. В подборку попали Зендея («Эйфория», новая трилогия «Человека-паука»), Дженна Ортега («Уэнсдэй», серия «Крик») и другие знаменитости.
Авторы статьи отметили, что, в отличие от предыдущих эпох, нынешние молодые звёзды киноиндустрии гораздо мобильнее, поскольку сразу снимаются в блокбастерах, сериалах и совсем крошечных проектах.
10 самых успешных молодых актёров Голливуда
- Зендея («Эйфория»)
- Глен Пауэлл («Я не киллер»)
- Джейкоб Элорди («Солтберн»)
- Пол Мескал («Гладиатор 2»)
- Остин Батлер («Властелины воздуха»)
- Дженна Ортега («Уэнсдэй»)
- Флоренс Пью («Оппенгеймер»)
- Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»)
- Сидни Суини («Белый лотос»)
- Тимоти Шаламе («Дюна»)
С полной версией материала можно ознакомиться по ссылке.
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