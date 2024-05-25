По «Призраку в доспехах» выпустят новое аниме — премьера в 2026 году

Анонсировано новое многосерийное аниме по культовой манге «Призрак в доспехах». Производством проекта занимается студия Science SARU — авторы «Человек-дьявол: Плаксы». Ко всему прочему были опубликованы тизер и постер.

Видео доступно на YouTube-канале EMOTION Label Channel. Права на видео принадлежат Science SARU.

В создании нового аниме также задействована команда Production I.G, которая выпустила анимационный фильм «Призрак в доспехах» и сериал «Призрак в доспехах: Синдром одиночки». Подробности сюжета будущего проекта ещё неизвестны.

Действие манги происходит в антиутопическом 2029 году, когда благодаря повсеместно распространившимся компьютерным сетям и кибертехнологиям практически все люди вживили себе разнообразные нейронные имплантаты. Но кибертехнологии принесли и новые опасности для человека.

Премьера аниме «Призрак в доспехах» состоится в 2026 году. Точная дата пока не раскрывается.

Постер

Фото: Science SARU