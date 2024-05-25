Журналисты издания GoNintendo сообщили, что Nintendo Switch стала самой продаваемой консолью в истории Японии — её тираж превысил 32,9 млн экземпляров. Долгое время пальму первенства в данном вопросе занимала портативка Nintendo DS с показателем в 32,8 млн реализованных копий.

Фото: Famitsu

Nintendo Switch установила рекорд на 377-й неделе после запуска на японском рынке. Что касается мировых продаж, то по состоянию на 31 марта 2024 года общее число купленных единиц портативной консоли составляло 141,3 млн.

Самая продаваемая консоль в мире на данный момент — PS2 с 155 млн реализованных экземпляров. Вполне может быть, что со временем Nintendo Switch перегонит и её.

Ранее президент Nintendo Сюнтаро Фурукава заявил, что компания представит преемницу Switch, следующую консоль, до марта 2025 года.