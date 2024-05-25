Анонсирован бюджетный монитор HKC G27H1 с экраном 180 Гц и откликом 1 мс

На этой неделе был представлен бюджетный монитор HKC G27H1. Производитель оценил устройство в $ 122 (~ 11,1 тысячи рублей).

Фото: HKC

Новинка обладает 27-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1080 пикселей (FullHD), частотой обновления 180 Гц, скоростью отклика 1 мс, максимальной яркостью до 400 нит и коэффициентом контрастности 1000:1. Ко всему прочему, монитор охватывает 93% цветовой гаммы DCI-P3 и 122% цветового пространства sRGB.

Ещё HKC G27H1 получил подставку с поддержкой подъёма, регулировку по горизонтали, а также настенное крепление VESA. Из разъёмов монитор предложит HDMI 2.0, порт DP1.4 и 3,5-мм гнездо для наушников.

Продажи HKC G27H1 стартуют 31 мая только на территории Китая. Дата выхода на глобальном рынке пока не раскрывается.