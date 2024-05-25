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Team Spirit получила прямое приглашение на Riyadh Masters 2024 по Доте c призовым $ 5 млн
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Состав Team Spirit по Dota 2 выступит на международном чемпионате Riyadh Masters 2024 с призовым фондом $ 5 млн, который пройдёт в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup с 4 по 21 июля.

«Драконы», замкнув топ-8 ESL Pro Tour, стали последним коллективом, получившим прямое приглашение во вторую стадию турнира в Эр-Рияде. Полный список команд, уже гарантировавших себе участие в главном турнире сезона от ESL, выглядит следующим образом:

  1. Team Falcons (Ближний Восток);
  2. BetBoom Team (Россия);
  3. Xtreme Gaming (Китай);
  4. Gaimin Gladiators (Европа);
  5. Tundra Esports (Европа);
  6. Team Liquid (Швеция);
  7. OG (Европа);
  8. Team Spirit (Россия).

На место «спиритов» также претендовали такие команды, как Aurora, HEROIC и Azure Ray. Эти ростеры могли набрать необходимое количество очков для того, чтобы сместить Team Spirit на турнире DreamLeague Season 23, однако покинули соревнование и лишились этого шанса.

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