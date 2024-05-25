Team Spirit получила прямое приглашение на Riyadh Masters 2024 по Доте c призовым $ 5 млн

Состав Team Spirit по Dota 2 выступит на международном чемпионате Riyadh Masters 2024 с призовым фондом $ 5 млн, который пройдёт в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup с 4 по 21 июля.

«Драконы», замкнув топ-8 ESL Pro Tour, стали последним коллективом, получившим прямое приглашение во вторую стадию турнира в Эр-Рияде. Полный список команд, уже гарантировавших себе участие в главном турнире сезона от ESL, выглядит следующим образом:

Team Falcons (Ближний Восток); BetBoom Team (Россия); Xtreme Gaming (Китай); Gaimin Gladiators (Европа); Tundra Esports (Европа); Team Liquid (Швеция); OG (Европа); Team Spirit (Россия).

На место «спиритов» также претендовали такие команды, как Aurora, HEROIC и Azure Ray. Эти ростеры могли набрать необходимое количество очков для того, чтобы сместить Team Spirit на турнире DreamLeague Season 23, однако покинули соревнование и лишились этого шанса.