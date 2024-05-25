«Нельзя не влюбиться в авиацию рядом с Томом Крузом»: Глен Пауэлл — о «Топ Гане: Мэверик»

Актёр Глен Пауэлл, звезда комедии «Кто угодно, кроме тебя», «Топ Гана: Мэверик» и недавней драмеди «Я не киллер», дал небольшое интервью Discussing Film. В нём один из самых перспективных молодых актёров Голливуда в том числе рассказал о своей любви к авиации, которая достигла своего пика в последние годы.

Немаловажную роль в этом сыграл актёр Том Круз, вместе с которым Пауэлл снимался в «Топ Гане: Мэверик». У одного из самых влиятельных людей в индустрии есть лицензия пилота, о чём он наверняка рассказывал актёрам на площадке.

После «Топ Гана: Мэверик» и «Двойной петли» я больше никогда не смотрю на небо прежним взглядом. Также невозможно быть рядом с Томом Крузом и не влюбиться в авиацию. Этот опыт был одним из самых невероятных за всю мою жизнь. Мне пришлось жить на военно-морских базах и быть рядом с лучшими пилотами мира. Когда ты рядом с лучшими из лучших, это заразительно.

Ближайшим фильмом с Пауэллом будет «Смерч 2» — ремейк фильма-катастрофы 1996 года. Вместе с ним в ленте сыграли Дэйзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди») и Энтони Рамос («Звезда родилась»).