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«У них нет воображения»: создатель «Звёздных войн» Джордж Лукас раскритиковал Голливуд

«У них нет воображения»: создатель «Звёздных войн» Джордж Лукас раскритиковал Голливуд
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Создатель «Звёздных войн» Джордж Лукас попытался спрогнозировать, как будет выглядеть кино через 10 лет. Автор одной из самых популярных франшиз в мире сомневается, что Голливуд сильно изменится в ближайшем будущем.

По мнению Лукаса, в 2030-х крупные студии продолжат снимать одни и те же истории, а также их продолжения без намёка на оригинальность.

[Через 10 лет будет] то же самое кино, что и сейчас… Истории, которые они рассказывают, – это пересказ старых фильмов. «Давайте сделаем продолжение, давайте сделаем ещё одну версию этого фильма». Никакого оригинального мышления… Большие студии… у них нет воображения.

Сам Джордж Лукас не снимал фильмы с 2005 года, когда в прокат вышли «Звёздные войны: Эпизод 3 – Месть ситхов». После этого постановщик продал права на космическую вселенную студии Disney за более чем $ 4 млрд и перестал отвечать за развитие франшизы.

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