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FISSURE Universe Ep.2 по Доте (даты проведения, участники, формат, призовой фонд)

Анонсирован турнир FISSURE Universe Ep.2 по Dota 2 — участие примут OG, VP и Tundra
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Турнирный оператор FISSURE анонсировал онлайн-соревнование FISSURE Universe Ep.2 по Dota 2 с призовым фондом $ 80 тыс. Пройдёт чемпионат в период с 27 по 30 мая 2024 года.

Ивент состоит из двух частей — групповой стадии и плей-офф. Первый этап пройдёт в формате модифицированной GSL. Участники будут разбиты на два группы по четыре команды, откуда в основную стадию по итогам нескольких best-of-3 матчей пройдут по два коллектива из каждой группы.

Плей-офф представляет из себя double-elimination сетку с best-of-3 матчами и best-of-5 гранд-финалом.

Участники FISSURE Universe Ep.2 по Доте

Группа A:

  • Entity (Европа)
  • Nigma Galaxy (Ближний Восток)
  • Tundra Esports (Европа)
  • Virtus.pro (Россия)

Группа B:

  • BOOM Esports (Перу)
  • MOUZ (Европа)
  • OG (Европа)
  • Team Secret (Европа)

Ранее турнирный оператор FISSURE анонсировал шесть топ-турниров по Dota 2 в 2024 и 2025 году. Это соревнование упомянуто в анонсе не было.

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