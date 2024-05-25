Анонсирован турнир FISSURE Universe Ep.2 по Dota 2 — участие примут OG, VP и Tundra

Турнирный оператор FISSURE анонсировал онлайн-соревнование FISSURE Universe Ep.2 по Dota 2 с призовым фондом $ 80 тыс. Пройдёт чемпионат в период с 27 по 30 мая 2024 года.
Ивент состоит из двух частей — групповой стадии и плей-офф. Первый этап пройдёт в формате модифицированной GSL. Участники будут разбиты на два группы по четыре команды, откуда в основную стадию по итогам нескольких best-of-3 матчей пройдут по два коллектива из каждой группы.
Плей-офф представляет из себя double-elimination сетку с best-of-3 матчами и best-of-5 гранд-финалом.
Участники FISSURE Universe Ep.2 по Доте
Группа A:
- Entity (Европа)
- Nigma Galaxy (Ближний Восток)
- Tundra Esports (Европа)
- Virtus.pro (Россия)
Группа B:
- BOOM Esports (Перу)
- MOUZ (Европа)
- OG (Европа)
- Team Secret (Европа)
Ранее турнирный оператор FISSURE анонсировал шесть топ-турниров по Dota 2 в 2024 и 2025 году. Это соревнование упомянуто в анонсе не было.