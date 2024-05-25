Анонсирован турнир FISSURE Universe Ep.2 по Dota 2 — участие примут OG, VP и Tundra

Турнирный оператор FISSURE анонсировал онлайн-соревнование FISSURE Universe Ep.2 по Dota 2 с призовым фондом $ 80 тыс. Пройдёт чемпионат в период с 27 по 30 мая 2024 года.

Ивент состоит из двух частей — групповой стадии и плей-офф. Первый этап пройдёт в формате модифицированной GSL. Участники будут разбиты на два группы по четыре команды, откуда в основную стадию по итогам нескольких best-of-3 матчей пройдут по два коллектива из каждой группы.

Плей-офф представляет из себя double-elimination сетку с best-of-3 матчами и best-of-5 гранд-финалом.

Участники FISSURE Universe Ep.2 по Доте

Группа A:

Entity (Европа)

Nigma Galaxy (Ближний Восток)

Tundra Esports (Европа)

Virtus.pro (Россия)

Группа B:

BOOM Esports (Перу)

MOUZ (Европа)

OG (Европа)

Team Secret (Европа)

Ранее турнирный оператор FISSURE анонсировал шесть топ-турниров по Dota 2 в 2024 и 2025 году. Это соревнование упомянуто в анонсе не было.