Россиянин из HEROIC пропустит топ-турнир по CS 2 в США из-за визовых проблем

Российский снайпер состава HEROIC по Counter-Strike 2 Абдулхалик degster Гасанов не сможет выступить на топ-турнире Intel Extreme Masters Dallas 2024 с призовым фондом $ 250 тыс.

Портал HLTV, ссылаясь на свои источники, сообщает, что киберспортсмен из России не сможет присоединиться к своей команде на турнире в Далласе, США, из-за визовых проблем.

Российского снайпера в составе датской команды на ивенте заменит бывший игрок ростера Нико nicoodoz Тамджиди, чьё место в коллективе degster изначально и занял. Стоит отметить, что официальных комментариев по этому поводу киберспортивный клуб пока не давал.

Чемпионат IEM Dallas 2024 по Counter-Strike 2 пройдёт в LAN-формате в период с 27 мая по 2 июня в Далласе, США. В рамках соревнования 16 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 250 тыс. Кроме этого, чемпион турнира получит прямое приглашение на Intel Extreme Masters Cologne 2024, который состоится в августе.