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Вышел тизер аниме по манге «Дни Сакамото» — премьера в январе 2025 года

Популярная манга «Дни Сакамото» получит аниме-адаптацию — премьера сериала состоится в январе 2025 года.

Проектом займётся студия TMS Entertainment — авторы «Доктора Стоуна» и «Детектива Конана». Режиссёром выступит Масаки Ватанабэ («Волчица и пряности»), а за дизайн персонажей будет отвечать Ё Морияма («Тетрадь смерти», «Атака титанов»).

Пока же авторы представили тизер проекта.

Видео доступно в группе AlexandriА во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат TMS Entertainment.

Сюжет манги рассказывает комедийную историю бывшего киллера Сакамото, который забросил профессию ради спокойной семейной жизни. Идиллия прерывается, когда в гости заглядывают бывшие коллеги.

Произведение Таку Кисимото является очень популярным как в Японии, так и за его пределами. На русскоязычном «Шикимори» манга занимает четвёртое место из всех, выпущенных в 2020 году — уступая только «Ребёнку идола», «Кайдзю номер восемь» и «Провожающей в последний путь Фрирен».