Георгий Деметрадзе: команда рождается в муках

Георгий Деметрадзе за долгие годы выступлений в чемпионате Украины стал для украинских болельщиков своим. Его успехи воспринимаются с радостью, и как-то неестественно по отношению к грузинскому форварду донецкого «Металлурга» звучит определение «легионер».

Георгий Деметрадзе за долгие годы выступлений в чемпионате Украины стал для украинских болельщиков своим. Его успехи воспринимаются с радостью, и как-то неестественно по отношению к грузинскому форварду донецкого «Металлурга» звучит определение «легионер».

Деметрадзе принадлежит к той категории футболистов, которые способны решать судьбу матча в одиночку, сделать гол из ничего. Тренеры соперников мечтают о его невыходе на поле именно против их команд, чтобы не иметь проблем. Наставнику алчевской «Стали» Тону Каанену не повезло — Георгий не только сыграл против его подопечных, но и забил два гола в ворота Андрея Комарицкого.

— По мнению болельщиков в футбольных специалистов, поединок вашей команды против «Стали» был одним из самых скучных и незрелищных среди матчей второго тура.

— Не могу полностью согласиться с этой точкой зрения. Может быть, с трибуны стадиона и с экрана телевизора все смотрелось немного по-другому, но на поле чувствовалось достаточно серьезное напряжение. Гости хотели увезти из Донецка как минимум одно очко и свою тактику на эту игру построили соответствующим образом. К тому же, главный тренер алчевцев Тон Каанен не понаслышке знаком со многими футболистами «Металлурга».

— Как лично для вас сложилась эта встреча?

— В целом не очень хорошо. Мы все очень медленно двигались по полю. Командное взаимодействие также было не на высоте, да и жара не лучшим образом сказалась на нашем самочувствии.

— Вы так оцениваете свою игру, как будто и не сделали классический для любого форварда «дубль».

— В первую очередь, я всегда переживаю за всю команду, и только во вторую — за себя. После обидного поражения от «Днепра» ребятам тяжело было настроиться на домашний матч против очередного соперника. Нам крайне необходимо было выиграть его. Конечно, я доволен результатом и тем, что мне удалось двумя результативными ударами принести в турнирную копилку «Металлурга» необходимые три очка.

— Анхель Алонсо в своем комментарии после матча со «Сталью» высказал предположение, что его подопечные после первой же неудачи потеряли веру в себя...

— Я подобного настроения внутри нашего коллектива не заметил. Могу сказать о себе -веру в победу и в свои силы не потерял, нахожусь в отличной форме и готов к дальнейшим подвигам во имя команды.

— Но это ваши личные ощущения, а доверие тренера вы чувствуете?

— Точно знаю только одно — Анхель Алонсо серьезно рассчитывает на меня. В этом плане нет абсолютно никаких проблем. В донецком «Металлурге» в наличии 18-20 равноценных игроков примерно одного класса. И вполне естественно, если главный тренер в начале сезона будет пытаться нащупать очертания боевого состава. Каких-либо обид со стороны футболистов не должно быть. Каждый, прежде всего, должен вести себя как настоящий мужчина, а не как плаксивая девица.

— С кем из партнеров у вас наилучшее взаимодействие на футбольном поле?

— Пока мне трудно кого-то выделить. В нашей команде сейчас очень много новых игроков, поэтому ни одна комбинация или домашняя заготовка еще не доведена до автоматизма. По итогам последнего матча хочу особо поблагодарить Аниса Бусаиди, который делал много удобных передач в штрафную площадку соперника. С таким подносчиком «снарядов» у меня всегда достаточно шансов забить. Бусаиди, вдобавок ко всему, еще и в обороне Отыграл на «отлично». Во втором голе поучаствовал Миту — его аккуратный и точный пас помог мне быстро подработать мяч, набрать хорошую скорость и подстроиться под действия вратаря «Стали».

— Какую мотивацию вы находите в выступлении за донецкий «Металлург», ведь далеко не все футболисты с именем желают выступать за стабильно третью команду украинского чемпионата?

— У нас сейчас создается очень приличная команда, с прицелом на будущее. Но за путевку в Лигу чемпионов мы готовы побороться уже сейчас. Как ветеран «Металлурга» считаю, что в нашем коллективе должны остаться только те футболисты, которые будут готовы долго и упорно идти к высокой цели, не думая о том, как бы поскорее сбежать в другой клуб. В ближайшее время нам предстоит дерби с «Шахтером». Уверен, что мы сможем дать бой подопечным Луческу, ведь именно в таких поединках закаляется характер будущих чемпионов.