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Реал Сосьедад — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 33-го тура

Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 33-го тура
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Сегодня, 26 апреля, матчем между «Реалом Сосьедад» и мадридским «Реалом» стартует 33-й тур испанской Ла Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр предстоящего тура.

Пятница, 26 апреля:

22:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид.

Суббота, 27 апреля:

15:00 мск. «Лас-Пальмас» – «Жирона»;

17:15 мск. «Альмерия» – «Хетафе»;

19:30 мск. «Алавес» – «Сельта»;

22:00 мск. «Атлетико» Мадрид – «Атлетик» Бильбао.

Воскресенье, 28 апреля:

15:00 мск. «Кадис» – «Мальорка»;

17:15 мск. «Гранада» – «Осасуна»;

19:30 мск. «Вильярреал» – «Райо Вальекано»;

22:00 мск. «Бетис» – «Севилья».

Понедельник, 29 апреля:

22:00 мск. «Барселона» – «Валенсия».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате Испании мадридский «Реал». Второе место занимает «Барселона», тройку лидеров замыкает «Жирона».

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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