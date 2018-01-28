«Дзюба может вернуться в сборную, если не будет показывать рукой усы»

Тульский «Арсенал» неожиданно, наверное, даже для самого себя, сейчас является одним из самых обсуждаемых клубов чемпионата. Именно здесь со дня на день может оказаться Артём Дзюба, гарант интереса со стороны зрителя. Миодраг Божович под занавес первого сбора не стал делать из всего этого тайны за семью печатями и рассказал всё, как есть.

«Недавно разговаривали с Дзюбой по телефону»

— Все пять новичков «Арсенала», которые пришли в команду прошлым летом, стали ключевыми игроками команды. Огромный плюс в сторону селекции.

— Каждый из новичков – результат работы спортивного директора, меня, Игоря Семшова и видеооператора, который собирает нарезки игры потенциальных кандидатов. Это совместная работа. Мы вместе принимаем решение, на какую позицию нужно усиление, а спортивный директор предлагает варианты.

— Были ли прошлым летом трансферы, которые сорвались?

— Были. Фамилии назвать не могу, но чаще всего всё упирается в финансовый аспект. Трудно переманить игрока, которому другой клуб предлагает лучшие условия. У «Арсенала» сейчас всё стабильно в плане финансов, зарплата приходит вовремя, никаких задержек по премиальным. Клуб работает по принципу: как договорились, так и будет. Касательно трансферов, сейчас у нас нет бюджета на приобретение новых игроков – можем забирать свободных агентов или оформлять арендные соглашения. Но летом ситуация может измениться.

— Что вы сделали с Лукой Джорджевичем? Человек за полгода просто преобразился.

— Ничего особенного. Просто поверил в него и предоставил игровую практику. Я ожидаю, что в ближайшее время он заиграет ещё лучше.

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— Почему у него не получалось выйти на это уровень раньше?

— Может, «Зенит» не его команда. Да и оказался он там слишком рано. Лука пришёл туда в 18 лет, когда там было много зрелых мастеров, которые давали результат.

— Хотели бы, чтобы он остался в команде после окончания аренды?

— Сложно загадать, что будет дальше. Но да, хотел бы.

— Практически все ваши команды строились вокруг массивного таранного нападающего на острие. Джорджевич – более подвижный и легковесный. Насколько вы отошли от своей догмы?

— Джорджевич отлично открывается, много перемещается по полю и действует в немного более другом формате, это правда. Если бы он забил 70% своих моментов, то сейчас был бы лучшим бомбардиром чемпионата. Но вы правы, я люблю мощных нападающих, так как мои команды играют флангами и делают много подач в штрафную.

— Вы, наверное, сами понимаете, к какой теме мы подходим. Артём Дзюба. Правда, что он скоро окажется в Туле?

— Вполне вероятно, что он приедет в течение ближайших нескольких дней.

Дзюба должен оказаться в «Арсенале» в течение ближайших нескольких дней.

— Сами с Артёмом разговаривали?

— Да, тут нет никакого секрета. Недавно позвонил ему и сказал, что если у него есть возможность уйти в аренду, то пусть приходит к нам. Он ответил, что ему нужно время подумать. С тех пор мы больше пока не связывались. Артём прекрасно понимает, что ему нужно играть, чтобы попасть на чемпионат мира. Думаю, что Тула – лучший вариант для него. Мы вместе работали в «Ростове», он понимает мои принципы работы. Он знает, что я верю в него и сделаю всё, чтобы помочь ему вернуться в сборную. Главное, чтобы не показывал рукой усы и не передавал никакие «месседжи».

— Почему у Артёма не получается в «Зените»? Дело в Манчини?

— Трудно залезть в голову другому тренеру, я не знаю, что он хочет от своих игроков. Наверняка у него есть в голове определённая схема, в которую Дзюба не вписывается. В больших клубах легко освобождаются от игроков, которые не попадают под концепцию игры.

— Дзюба своим приходом может задвинуть Джорджевича в запас?

— Не думаю, что так будет. Мы часто играем в два нападающих, Лука может сыграть как на фланге, так и в оттяжке. Плюс есть Кангва. Мы должны иметь вариативность в атаке, чтобы менять расстановку.

— Вместе с Дзюбой в «Арсенале» может оказаться Иван Новосельцев.

— Наверняка он перейдёт к нам.

— Не смущает, что Иван долгое время не играл в футбол?

— Он же не пенсионер, думаю, смогу ему помочь вернуться на свой уровень. Иван здорово смотрелся при Бекииче в «Ростове» и думаю, что не забыл, как играть в футбол.

— Есть мнение, что Новосельцев чувствует себя комфортно в схеме с тремя центральными защитниками. Ваш «Арсенал» играет в два. Это может стать проблемой?

— Любой защитник комфортнее чувствует себя в тройке, так как у него есть подстраховка. Когда при обороне команда играет в пять в линию, у защитника меньше пространства, за которое он должен отвечать. Пока сложно сказать, как будет чувствовать себя Новосельцев, посмотрим.

— Как на команду повлиял уход Владимира Габулова и будет ли ему искаться замена?

— О том, что Габулов уходит в «Брюгге», я узнал от спортивного директора уже постфактум. Не успел даже с ним попрощаться. Не поднимали тему вратарей до недавнего момента. Мы подписали молодого вратаря Обухова, это будущее. Но основным в заключительном отрезке будет Михаил Левашов. Он хороший вратарь, местный парень, который до этого просто получал мало игрового времени. Не вижу причин, почему ему сейчас не дать шанс.

Зачем «Брюгге» Габулов? Интервью с тренером вратарей бельгийского клуба Чем бельгийцев привлёк Габулов, чем он запомнился по первым дням работы и чем он сам объяснил желание сменить обстановку — ответы ниже.

— Габулов часто помогал «Арсеналу» строить атаки дальними передачами. Уход Владимира не станет проблемой в этом плане?

— Да, это было важной составляющей нашей игры, «Арсенал» много потеряет в данном компоненте после ухода Габулова. В современном футболе вратарь 70% времени играет ногами и только 30% – руками. Для нас это важно, но такой навык можно развить.

«Семшов в будущем может возглавить сборную России»

— Где более сумасшедшие фанаты – в Сербии или в России?

— В Сербии. То, что там происходит во время дерби «Партизана» и «Црвены Звезды» трудно даже сравнивать с Россией. Это самое горячее дерби на планете. Болельщики «Звезды» всегда придумывают что-то оригинальное – файеры, баннеры. Не побоюсь сказать, что у этого клуба лучшие фанаты в мире.

— В Туле приезжие болельщики тоже любят зажигать. Вспомнить хоть эпизод с выломанными воротами и затопленным полем после визите «Спартака». Как на это смотрите?

— Я думаю, что футбол должен быть праздником для семьи. Чтобы родители могли прийти с детьми, поесть, молодые люди могли выпить стакан-два пива. А в отношении болельщиков соперника всё ограничивалось подколами. В общем, как сейчас устроено в Германии, Испании и Нидерландах.

— Что вам больше всего нравится в российском футболе и что больше всего раздражает?

— Нравятся стадионы и инфраструктура. Всё, что делается к чемпионату мира. А что не нравится – даже сказать не могу. Меня уважали на любом месте, где бы я ни работал, хорошо относились.

— Даже в «Динамо»?

— Даже в «Динамо». Меня там не приняли, но гадостей мне никто там не делал.

— Многие критикуют систему осень-весна. «Арсенал» в жутких погодных условиях играл со «Спартаком». Насколько это мешает?

— Я вообще не вижу разницы между системами осень-весна и весна-осень. Это же Россия, а не Испания! Раньше вообще играли на ужасных полях и стадионах, и никто не плакал. Футбол тем и интересен, что это та игра, которая проводится в любую погоду.

Не вижу разницы между системами осень-весна и весна-осень.

— Раскрытием какого игрока в чемпионате России вы гордитесь больше всего?

— У меня много кто раскрылся, особенно в «Москве»: Самедов, Тарасов, Набабкин, Шешуков. Плюс Дзюба, Джано и Полоз в «Ростове». У всех у них были отличные задатки, просто было нужно, чтобы кто-то нашёл к ним подход и немного подтолкнул.

— Самый талантливый футболист, с которым вам приходилось работать в России?

— Таких было двое: Кокорин и Смолов. Да, их критиковали, но то проблемы молодости. Когда ты молодой парень в Москве сложно удержать голову на плечах. Но оба работали как надо и в итоге нашли себя, даже несмотря на периоды критики. У них были задатки, чтобы стать лучшими нападающими в России. И в их конкретном случае всё зависело только от них, а не от тренера.

— В «Динамо» вы работали с Игорем Семшовым. Сейчас он в вашем тренерском штабе.

— Он такой же тренер, каким был игроком. Игорь играл на позиции центрального полузащитника, что предполагает понимание и чтение игры. Сейчас это ему очень пригождается. Он подмечает много деталей, помогает и в плане тактики, и в подборе и оценке игроков.

— Может в будущем возглавить сборную России?

— Почему бы и нет? Просто ему надо дать шанс и доверять. Пока у него лицензия А, но когда получит Pro, уверен, что быстро найдёт работу.

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«Если Беляев станет более злым, сможет вытеснить из основы «Зенита» любого»

— Вы знаете, что такое Packing?

— Да, когда считается, сколько футболист отрезал соперников пасом.

— Точно. Один из лучших по этому компоненту в РФПЛ – Александру Бурчану. Можете сказать, что он – ключевой игрок команды в центре поля?

— Александру был таковым, но сейчас он травмирован, и вряд ли поможет нам в этом сезоне. Но он – отличный игрок.

— Одновременно с этим слышал, что вам больше по душе классические опорники, которые выгрызают мяч с мясом. Бурчану к таковым не относится.

— Это правда, нам очень нужен цепкий жёсткий игрок в центре поля. У нас есть Чаушич, Горбатенко, Кангва, Ткачев. Все они хороши в атаке, но отбор — не лучшее их качество. Берхамов провёл две сильные игры на сборах, он для меня сейчас является кандидатом номер один на эту позицию, так как хорош и в креативном плане, и в единоборствах.

Об уходе Габулова мне сообщили постфактум, не успел даже попрощаться.

— Кто самый недооценённый игрок в «Арсенале»?

— Максим Беляев. Ему нужно быть более злым на поле, чтобы стать топ защитником. Максим – отличный добрый парень, даже слишком хороший, но на поле нужно быть более злым и агрессивным. Всё остальное у него есть.

— Пока он не попадается даже в расширенный список сборной России. Травма Джикии – шанс для него?

— Нужно его сначала вызвать, а потом уже говорить. Есть ведь множество игроков, которые хороши в клубе, но в сборной теряются. Чтобы понять, чего он стоит, нужно сначала его посмотреть.

— Возможный переход в «Зенит» может повлиять на его шансы?

— Честно, я не знаю, насколько серьёзны переговоры, это надо спрашивать у нашего спортивного директора. Но я даже такими делами не интересуюсь.

— Переход в «Зенит» — рискованный шаг для Беляева? Учитывая уровень конкуренции.

— Думаю, что сейчас ему это не нужно. Ему стоит остаться, на уровне доиграть чемпионат, а дальше – кто знает. Если добавит в спортивной злости, то может вытеснить из основы любого защитника «Зенита».

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«На сборах легче оценивать игрока, чем в официальных матчах»

— При всех достоинствах Беляева товарищеских матчах на первом сборе «Арсенал» пропустил пять мячей в двух матчах, правда, столько же и забил. Что для вас важнее?

— Эти результаты говорят разве что о том, что сейчас мы плохо физически готовы. Но вообще я не ориентируюсь на счета в товарищеских играх, самое важное – игра. Да, мы пропустили много, в том числе два гола от команды из пятой лиги Германии. С «Габалой» мы двигались лучше, но допустили ошибки, которые я не воспринимаю серьёзно. Мы стараемся играть в открытый футбол. И вообще на сборах лучше видно, какой игрок что из себя представляет. Даже лучше, чем в официальных играх. Радует, что мы много забили, футбол ведь играется ради голов.

— Заметил, что «Арсенал» на первых сборах больше работает с мячом, в то время как традиционно на первых сборах закладывают физику бесконечными кроссами. Не скажется ли это на команде в конце сезона?

— У меня такая философия – с мячом игрок выполняет тот же объём физической нагрузки, что и без него. А помимо этого улучшает и свои технические характеристики.

— Вернёмся к теме расстановки футболистов. «Арсенал» — не самая обычная команда из середины турнирной таблицы в РФПЛ. Большинство середняков играют в три центральных защитника, «Арсенал» — в два. Это смело.

— Мне больше нравится такая конструкция, это даёт больше возможностей для атакующего футбола. Кто-то может со мной не согласиться, потому что важна даже не схема, а то, как футболисты её воплощают на поле. Условно, схемы 3-5-2 и 3-4-3 могут быть атакующими. Так же и расстановка 4-3-3 может превратиться в защитную. Но моя философия – надо больше играть в атаку.

— Изменится ли что-то в игре «Арсенала» в весенней части чемпионата?

— Надеюсь, что в лучшую сторону. Летом многие наши новички – Альварес, Кангва, Чаушич – приходили уже по ходу сезона, прямо из отпусков. Сейчас у них больше времени, чтобы набрать нужные кондиции. Всё зависит от клуба. Будет расти он – будет расти и команда. В будущем мы будем стараться делать ставку на молодых российских футболистов, сейчас в Туле собираются построить одно-два полноценных поля рядом со стадионом, чтобы у юных футболистов была возможность тренироваться и прогрессировать.

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— К кому из тульской молодёжи стоит приглядеться?

— Мы взяли Ярослава Ивакина в первую команду, я рассчитываю дать ему шанс в оставшемся отрезке сезона.

— Рассчитываете в этом сезоне попасть в еврокубки?

— Если «Спартак» завоюет Кубок России, а мы займём шестое место, то да. Не знаю, по силам ли нам это. Но человек должен мечтать и помнить о том, что невозможное возможно.