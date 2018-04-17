Дисквалификация Смолова оставлена в силе. Это критично для «Краснодара»?

Фёдора Смолова справедливо относят к числу ярчайших персонажей национального чемпионата. Всего за несколько лет он совершил впечатляющий эволюционный путь – от объекта для насмешек и героя мемов в действительно классного, матёрого бомбардира. По степени влияния на игру своего клуба Смолов объективно является одной из важнейших фигур «Краснодара». Но незаменимой ли? Не торопитесь с ответом. С меня несколько цифровых выкладок – с вас заключение.

«Краснодар» со Смоловым

Сколько Фёдор носит чёрно-зелёную майку, столько и забивает. Тот случай, когда игрок и команда к обоюдной радости нашли друг друга. Третий сезон подряд Смолов уверенно преодолевает планку в десяток забитых мячей. В текущем чемпионате на его счету 12 голов из 41 командного, что составляет 29% от общего числа. Аналогичный вклад в долевом отношении внёс в копилку «Зенита» старинный приятель Смолова – Кокорин. В большей степени от метких ударов своего лидера зависит только «Спартак», где практически каждый третий гол (30%) приходится на долю Промеса. Маркова из этого реестра исключаем, поскольку его бомбардирские свершения в «Тосно» остались в прошлом. Теперь он ищет себя в «Динамо», а «Тосно» — себя без Маркова (ну и Заболотного заодно).



На первый взгляд, все симптомы «смоловозависимости» у «Краснодара» налицо. Пока он забивал, «быки» методично набирали очки. Как только голы у лучшего бомбардира «кончились», вся команда впала в ступор. Кошмарная осенняя серия из четырёх сухих поражений кряду (0:6 в сумме) – она ведь при участии Смолова случилась. Стоило Фёдору подрегулировать прицел, набор очков возобновился.



О чём это говорит? Взаимосвязь между кондициями лучшего бомбардира и результатами команды налицо – это очевидно. Но если в ней забивает или лучший бомбардир, или никто, впору констатировать недостаточную тактическую гибкость тренера, невысокую вариативность игры либо, простите, низкий уровень остальных исполнителей. Большинство поражений в сезоне – 7 из 9 во всех турнирах – «быки» потерпели со своей десяткой в обойме.

«У нас судят как в Варфоломеевскую ночь. Будогосский позволяет всё» Член судейского комитета Наталья Авдонченко оценила симуляцию Фёдора Смолова и раскритиковала главу судейского корпуса Андрея Будогосского.

«Краснодар» без Смолова

В общей сложности 10 матчей «Краснодара» пропустил Фёдор в сезоне. Большинство – по травмам. Только в Томск Шалимов не взял своего снайпера из благих побуждений – поберечь для более серьёзных дел, – о чём наверняка впоследствии пожалел. Когда пришла пора оргвыводов, ранний вылет из Кубка Игорю Михайловичу тоже наверняка припомнили.



Но если вынести томский казус за скобки, заметим удивительную вещь: от потери главного голеадора результаты клуба не просели. Без Смолова «Краснодар» дважды разобрался с «Люнгбю» в Лиге Европы, одержал четыре победы в лиге российской (три из них – на выезде), дважды сыграл вничью и только раз уступил – «Спартаку» в Москве 0:2. Поразительно другое: результативность южан от потери основного нападающего не только не просела – повысилась! Со Смоловым «Краснодар» забивает в среднем 1,57 гола за матч, без Смолова – 1,8. Как хотите, так эти цифры и трактуйте.

Победные голы Смолова

Чего у Фёдора не отнять, так это таланта решать исход встречи. Сильный форвард от посредственного тем и отличается, что забивает в самый нужный для команды момент, а не при счёте 5:0. И не от случая к случаю – из года в год. Смолов этим редким даром обладает. В категории «решалы» конкуренцию ему может составить в РФПЛ лишь один игрок – Квинси Промес. За три последних сезона они забили поровну победных мячей – по 18.

Смолов в больших матчах

Как для российской лиги, не самой открытой и зрелищной на планете Земля, Смолов много забивает, даже очень. Есть одно «но» — против больших соперников он в составе «Краснодара» выстреливает нечасто. Доказательства? Извольте. «Спартак» — 5 матчей, 1 гол. Итог – 4 поражения, 1 ничья. «Зенит» — 6 игр, 0 голов. Тут, правда, командная статистика «Краснодара» несравнимо краше: +3=1-2.



И лишь одному из чемпионов последних лет Смолов шлёт приветы с завидным постоянством. Да-да, ЦСКА. «Армейцам» с шести заходов Фёдор отгрузил в чёрно-зелёной футболке четыре мяча. Не возьмусь утверждать, какое мотивационное воздействие на игрока оказала нашумевшая реплика столичного гендиректора («В ЦСКА Смолов регулярно сидел бы в запасе») – только с тех пор Фёдор с повышенным настроем (заметно) выходит на каждый матч с красно-синими. Более любимых «клиентов» у Смолова в России только два – «Урал» да «Крылья Советов» – по 7 голов каждому.