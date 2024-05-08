Тони Кроос проводит свой 150-й матч в Лиге чемпионов

В эти минуты в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов встречаются мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). Игра началась в 22:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в игре не открыт.

В стартовом составе хозяев вышел полузащитник Тони Кроос. Он проводит свой 150-й матч в ЛЧ. Кроос — седьмой игрок в истории турнира, достигший этой отметки, и второй немец после игрока мюнхенцев Томаса Мюллера.

В первом матче полуфинала команды сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча прошла в Германии 30 апреля. В составе «Реала» дубль оформил нападающий Винисиус Жуниор (один из мячей — с пенальти). За «Баварию» забили полузащитник Лерой Зане и нападающий Гарри Кейн (с пенальти).

Ранее в финал уже вышла дортмундская «Боруссия». Она по сумме двух встреч прошла «ПСЖ».