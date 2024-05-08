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Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
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Тони Кроос проводит свой 150-й матч в Лиге чемпионов

Тони Кроос проводит свой 150-й матч в Лиге чемпионов
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В эти минуты в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов встречаются мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). Игра началась в 22:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в игре не открыт.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
2-й тайм
0 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия

В стартовом составе хозяев вышел полузащитник Тони Кроос. Он проводит свой 150-й матч в ЛЧ. Кроос — седьмой игрок в истории турнира, достигший этой отметки, и второй немец после игрока мюнхенцев Томаса Мюллера.

В первом матче полуфинала команды сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча прошла в Германии 30 апреля. В составе «Реала» дубль оформил нападающий Винисиус Жуниор (один из мячей — с пенальти). За «Баварию» забили полузащитник Лерой Зане и нападающий Гарри Кейн (с пенальти).

Ранее в финал уже вышла дортмундская «Боруссия». Она по сумме двух встреч прошла «ПСЖ».

Турнирная сетка ЛЧ
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