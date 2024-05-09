«Реал» и «Боруссия» Д сыграют в финале Лиги чемпионов
Поделиться
8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов встречались мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». Команды сыграли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). Игра началась в 22:00 по московскому времени. Она закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В первом матче полуфинала команды сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча прошла в Германии 30 апреля. Таким образом, по сумме двух встреч мадридцы оказались сильнее.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68' 1:1 Хоселу – 88' 2:1 Хоселу – 90+1'
Ранее в финал уже вышла дортмундская «Боруссия». Она по сумме двух встреч прошла «ПСЖ».
Таким образом, «Реал» и «Боруссия» сыграют в финале этого сезона Лиги чемпионов. Решающий матч турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Комментарии
- 9 мая 2024
-
00:36
-
00:25
-
00:20
-
00:07
-
00:01
- 8 мая 2024
-
23:59
-
23:49
-
23:46
-
23:43
-
23:42
-
23:25
-
23:15
-
23:09
-
22:56
-
22:50
-
22:48
-
22:33
-
22:32
-
22:20
-
22:18
-
22:16
-
22:01
-
21:57
-
21:42
-
21:42
-
21:38
-
21:30
-
21:25
-
21:24
-
21:10
-
21:00
-
20:54
-
20:51
-
20:50
-
20:39