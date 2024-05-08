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Микель Артета назвал своего любимого футболиста

Микель Артета назвал своего любимого футболиста
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о своём любимом футболисте.

«Скажу, что это Микаэль Лаудруп. Когда-то он играл за «Барселону», а потом перешёл в мадридский «Реал». Он был вроде игрока «десятки», Мартин Эдегор имеет много с ним сходств: такой же умелый, элегантный футболист с прекрасным видением игры», — приводит слова Артеты Arsenal Buzz в соцсети X (ранее Twitter).

За свою карьеру Микаэль Лаудруп успел поиграть за такие клубы, как туринский «Ювентус», «Барселона» и мадридский «Реал». Датчанин завершил карьеру в 1998 году, когда выступал в составе нидерландского «Аякса». До недавнего времени Лаудруп работал в качестве главного тренера катарского клуба «Эр-Райян».

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