«Бутсы люблю больше жены». Россия вдохновляет дизайнеров

Чем ближе чемпионат мира, тем больше интерес к России со стороны всех брендов, связанных с футболом и массовым развлечением людей. Мировой турнир – главное, что будет в этом году с футболом, поэтому многие маркетинговые активности будут связывать именно с ним. И нашей страной, как главной привязкой к ЧМ.



Компания New Balance сегодня запустила целую линейку одежды и обуви под общим названием Otruska – дизайнеры заверяют, что при создании коллекции вдохновлялись Россией. Незадолго до начала официальной презентации компания выкатила видео, основное действие в котором проходит на стадионе имени Стрельцова.

New Balance не скрывает, что футбол для компании – все еще довольно новый опыт, а российский футбол – новый рынок. Компания только набирает топ-игроков для выступлений в их бутсах, и клубы для обеспечения экипировкой. При этом среди партнеров уже есть представители самых разных лиг: «Севилья», «Селтик», «Ливерпуль», «Рубин». Плюс сборные Коста-Рики и Панамы, которые приедут на чемпионат мира.

В линейке Otruska в первую очередь выделяются новые бутсы. Во многом из-за ярко-красных логотипов на белоснежном фоне. Плюс футуристичной подошвы красного металлического цвета. Про бутсы New Balance Furon 4.0 создатели говорят, что они созданы специально для нападающих. При этом надо понимать, что Otruska – это не только бутсы для нападающих. И даже не только футбольная обувь вообще. Коллекция включает две модели традиционных кроссовок и даже тренировочную куртку.



Но основное внимание все равно было приковано именно к бутсам. Объяснять, зачем форвардам особенная обувь пригласили Романа Павлюченко. Экс-нападающий сборной России вспоминал, как раньше новую пару обуви приходилось разбивать и размачивать, чтобы не натирать ноги. «А эти гибкие, мягкие – достал из коробки и сразу можно на поле». Какое-то время Павлюченко подбирал слова для описания роли правильной обуви в жизни нападающего. А затем выдохнул: «Бутсы надо любить – только тогда они будут забивать. Любить больше чем жену. Я вообще в первых бутсах своих даже спал. 15 лет назад было сложно представить игрока в обуви розового или синего цвета. Сейчас есть любые варианты. Эти бутсы мне особенно нравятся, потому что они красно-белые. Они вообще красивые – даже на дискотеку можно ходить».

«Вчера на руках носили, а сегодня...» Павлюченко поддержал Глушакова Роман Павлюченко рассказал, что сам ведёт свой «твиттер», поддерживает Черчесова и Глушакова.

Дизайнер New Balance Роб Шелдон про дискотеку ничего не уточнил, но любовь Павлюченко к бутсам он явно разделяет. «Что я буду смотреть на чемпионате мира? В основном планирую разглядывать бутсы футболистов. Сразу несколько наших партнеров приедут выступать в Россию на ЧМ-2018 – будем за ними следить. Дизайнеры всегда ищут вдохновение, в 2018 году его дает ЧМ. Мы искали вдохновение в России и русским духом. Мода, архитектура, Музыка – они стали начальной точкой разработки коллекции.



Бутсы помогают игрокам достигать цели, отражают их индивидуальность и стиль характера. Игроки должны быть полностью уверены в себе на поле, поэтому мы всегда слушаем их в процессе разработки. Эти бутсы уникальны для нападающих. Они быстрые, резкие, они помогают менять нам ход игры. Материалы обуви обеспечивают максимальный комфорт.



Мы проводим много времени со спортсменами всех уровней, в Англии и США. Даем им тестовые варианты бутс, собираем отзывы. Возможно, со временем будем включать в такие группы и российских футболистов – нам нравится, как бренд развивается в вашей стране», – рассказывал Шнайдер.