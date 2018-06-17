Салаху вручили «Золотую бутсу», только съедобную. Главные кадры дня

Гигантский торт для Салаха, технологии VAR в деле и сенсационный дебют Исландии – в подборке лучших фото с мундиаля.

Технологии дня: на матче Франция – Австралия впервые в истории чемпионата мира арбитр назначил пенальти после просмотра видеоповтора.

При помощи VAR был назначен пенальти и в пользу сборной Перу, однако Кристиан Куэва не смог его реализовать, а после поражения игрок еле сдерживал слёзы.

Лионель Месси также не смог принести своей команде победу, не забив 11-метровый Ханнесу Халлдорсону, который в свободное от футбола время занимается режиссурой.

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

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Фото: Matthias Hangst/Getty Images

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