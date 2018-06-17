Салаху вручили «Золотую бутсу», только съедобную. Главные кадры дня

Технологии дня: на матче Франция – Австралия впервые в истории чемпионата мира арбитр назначил пенальти после просмотра видеоповтора.
При помощи VAR был назначен пенальти и в пользу сборной Перу, однако Кристиан Куэва не смог его реализовать, а после поражения игрок еле сдерживал слёзы.
Лионель Месси также не смог принести своей команде победу, не забив 11-метровый Ханнесу Халлдорсону, который в свободное от футбола время занимается режиссурой.
В сердцах Лео сорвал с руки капитанскую повязку в конце матча против Исландии.
На матче Аргентина – Исландия присутствовал Диего Марадона, который курил сигару, несмотря на запрет ФИФА.
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