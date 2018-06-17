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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Главные мгновения третьего дня чемпионата мира по футболу. Фото

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Алёна Сахарова
Фото: twitter.com/EFA
Салаху вручили «Золотую бутсу», только съедобную. Главные кадры дня
Гигантский торт для Салаха, технологии VAR в деле и сенсационный дебют Исландии – в подборке лучших фото с мундиаля.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Технологии дня: на матче Франция – Австралия впервые в истории чемпионата мира арбитр назначил пенальти после просмотра видеоповтора.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images
Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

При помощи VAR был назначен пенальти и в пользу сборной Перу, однако Кристиан Куэва не смог его реализовать, а после поражения игрок еле сдерживал слёзы.

Фото: Elsa/Getty Images

Лионель Месси также не смог принести своей команде победу, не забив 11-метровый Ханнесу Халлдорсону, который в свободное от футбола время занимается режиссурой.

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

В сердцах Лео сорвал с руки капитанскую повязку в конце матча против Исландии.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

На матче Аргентина – Исландия присутствовал Диего Марадона, который курил сигару, несмотря на запрет ФИФА.

Этот болельщик проповедует «Мессиманию».

Фото: Chris Brunskill /Getty Images
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Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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