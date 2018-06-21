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ЧМ-2018. Открытие Парка футбола FIFA на Красной площади. Фото

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Парк футбола FIFA в Москве
Алёна Сахарова
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Касильяс открыл Парк футбола на Красной площади. Посмотрите, как там круто
На время чемпионата мира — 2018 любой желающий сможет поиграть в футбол в самом сердце Москвы.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

21 июня на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия Парка футбола FIFA, который наконец-то дошёл до Москвы.

ЧМ-2018. Москва. Парк футбола FIFA на Красной площади
ЧМ-2018. Москва. Парк футбола FIFA на Красной площади
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
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Главной фигурой открытия стал чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Икер Касильяс. Испанский вратарь сказал, что надеется на то, что в финале чемпионата мира – 2018 встретятся команды России и Испании.

Икер Касильяс в Парке футбола FIFA на Красной площади
Икер Касильяс в Парке футбола FIFA на Красной площади
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

После вступительных слов организаторы представили главный трофей турнира, и Икер Касильяс нанёс первый символический удар по мячу.

Икер Касильяс в Парке футбола FIFA на Красной площади
Икер Касильяс в Парке футбола FIFA на Красной площади
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

На территории парка будут проходить мастер-классы и автограф-сессии звёзд футбола.

ЧМ-2018. Москва. Парк футбола FIFA на Красной площади
ЧМ-2018. Москва. Парк футбола FIFA на Красной площади
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Кроме того, на этой площадке можно поучаствовать в различных футбольных активностях и выиграть призы.

ЧМ-2018. Москва. Парк футбола FIFA на Красной площади
ЧМ-2018. Москва. Парк футбола FIFA на Красной площади
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
ЧМ-2018. Москва. Парк футбола FIFA на Красной площади
ЧМ-2018. Москва. Парк футбола FIFA на Красной площади
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Сердцем парка стало главное футбольное поле, с которого открывается потрясающий вид на Храм Василия Блаженного.

ЧМ-2018. Москва. Парк футбола FIFA на Красной площади
ЧМ-2018. Москва. Парк футбола FIFA на Красной площади
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Также в парке есть зона «Зима», в которой представлены ледяные скульптуры с изображением достопримечательностей городов, принимающих чемпионат мира. Идеальное место, чтобы охладиться во время летней московской жары.

ЧМ-2018. Москва. Парк футбола FIFA на Красной площади
ЧМ-2018. Москва. Парк футбола FIFA на Красной площади
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
ЧМ-2018. Москва. Парк футбола FIFA на Красной площади
ЧМ-2018. Москва. Парк футбола FIFA на Красной площади
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Парк будет открыт для посетителей вплоть до финала мундиаля.

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