Касильяс открыл Парк футбола на Красной площади. Посмотрите, как там круто

Главной фигурой открытия стал чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Икер Касильяс. Испанский вратарь сказал, что надеется на то, что в финале чемпионата мира – 2018 встретятся команды России и Испании.
После вступительных слов организаторы представили главный трофей турнира, и Икер Касильяс нанёс первый символический удар по мячу.
Икер Касильяс в Парке футбола FIFA на Красной площади
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
На территории парка будут проходить мастер-классы и автограф-сессии звёзд футбола.
ЧМ-2018. Москва. Парк футбола FIFA на Красной площади
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Кроме того, на этой площадке можно поучаствовать в различных футбольных активностях и выиграть призы.
ЧМ-2018. Москва. Парк футбола FIFA на Красной площади
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
ЧМ-2018. Москва. Парк футбола FIFA на Красной площади
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Сердцем парка стало главное футбольное поле, с которого открывается потрясающий вид на Храм Василия Блаженного.
ЧМ-2018. Москва. Парк футбола FIFA на Красной площади
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Также в парке есть зона «Зима», в которой представлены ледяные скульптуры с изображением достопримечательностей городов, принимающих чемпионат мира. Идеальное место, чтобы охладиться во время летней московской жары.
ЧМ-2018. Москва. Парк футбола FIFA на Красной площади
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
ЧМ-2018. Москва. Парк футбола FIFA на Красной площади
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Парк будет открыт для посетителей вплоть до финала мундиаля.