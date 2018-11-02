«Лечу на Луну, где приземлюсь – не знаю». Новые игроки «Локомотива»

На матче с «Енисеем» в Кубке России «Локомотив» зафиксировал классное достижение – 10 воспитанников своей академии попали в заявку на игру. На поле вышли не все из них, но для двоих футболистов это был дебют. Роман Тугарев впервые вышел в основном составе с первых минут, а Даниил Куликов вообще первый раз сыграл за «Локо».



Даниил Куликов вышел на поле за полчаса до финального свистка на позицию центрального полузащитника. Это его первое появление на поле в составе «железнодорожников».



Фланговый игрок атаки Роман Тугарев ранее выходил лишь на замены и в основном в конце матчей, на несколько минут. В игре с «Енисеем» он отыграл все полтора часа и активно участвовал в том числе в голевых атаках своей команды.



– Как складывался путь до дебюта за «Локомотив»?

Д.К.: С семи лет занимаюсь футболом, с 10 лет занимаюсь в системе клуба. Два года назад впервые потренировался с основной командой. Летом уже прошёл сборы с первой командой, тогда уже, думаю, Юрий Палыч и тренерский штаб прикинули мои перспективы для основы. Последние полторы недели тренируюсь с первой командой постоянно.



Р.Т.: Сейчас я регулярно тренируюсь с основой, в «Казанку» не возвращаюсь уже два месяца. За два дня до игры понял, что выйду на поле с первых минут: мне об этом сказали Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов. Сказали, что главное – не бояться. Я понимал, что ответственный момент и если не буду переживать, то всё получится.

– Самый яркий момент дебютной игры?

Д.К.: Я сижу на скамейке, ко мне подходит Юрий Михайлович Батуренко и передаёт слова Сёмина о том, чтобы я готовился к выходу на поле. Было три минуты на то, чтобы настроиться.



Р.Т.: Выход на поле, а потом осознание того, что вышел в старте и поучаствовал в победном матче. Первая ступень такая. Дальше – больше.



– Что сказал Сёмин после игры?

Д.К.: После матча ничего. Перед выходом на поле подбодрил. Вообще, Юрий Павлович достаточно эмоциональный тренер и умеет завести игроков и команду целиком. Это помогает.

Р.Т.: Что я молодец. На этом всё. И после тренировок с основой ничего не говорил особого. Да и что там говорить? И так понятно, что надо не бояться и показывать свой футбол.

– Игрок «Локомотива», на которого хочется быть похожим?

Д.К.: Да примерно на всех, кто выступает в центре поля. Игорь Денисов, Крыховяк. На тренировках что-то у них подсматриваю, перенимаю себе.



Р.Т.: Ориентируюсь на достижения Дмитрия Лоськова в команде, на его количество голов. Хочу обогнать и стать лучшим бомбардиром в истории клуба. В Европе пример – Роналду и то, сколько он тренируется, как отдаёт себя футболу.



– Мысль, с которой выходили на поле?

Д.К: Никакой конкретной мысли в голове не крутились. Просто волнение в голове. Но когда на поле выходишь, надо играть – там некогда волноваться. Поэтому успокоился быстро.



Р.Т.: Настраивал себя на то, чтобы показать свой футбол, как умею. Конечно, это не удалось на сто процентов, всегда можно выступить лучше. Была задача забить гол, но не смог. Главное, что моменты были – над реализацией поработаю. Создал два предголевых момента – тоже хорошо. Вообще, на поле каждый получает то, на что он наработал.

– Дебют в основе принёс популярность?

Д.К.: Нет, друзья и близкие поздравили по телефону, и всё. Автографы и селфи делать после матча с болельщиками не пришлось.



Р.Т.: Конечно! После игры все просили автографы, хотели сфоткаться. Спокойно к этому отношусь. Понимаю, что впереди ещё много работы и опускать планку никак нельзя



– Где сейчас футболка с дебютной игры?

Д.К: Себе оставил, чтобы подарить родителям. На ней никто не расписывался из партнёров, но для меня важно её сохранить.



Р.Т.: Обычно я памятные майки сохраняю себе, и эту тоже планировал оставить. Но после матча молодой болельщик попросил подарить – не смог отказать.



– Что дальше?

Д.К: Как у любого молодого игрока – желание играть в основе чаще. Чувствую, что сейчас шансы появляться на поле увеличились. Всё от главного тренера зависит, конечно. Но у команды плотный график, есть травмы. Если буду доказывать и выигрывать конкуренцию, то буду играть чаще. Когда после тренировок с основной командой нужно было возвращаться в «Казанку», меня это по-спортивному злило – заставляло работать ещё больше. Сейчас тоже есть спортивный голод и азарт проявить себя.



Р.Т.: Я лечу на Луну, а куда приземлюсь – не знаю. Первый матч, хочется больше. Хочется забивать голы, стать лучшим бомбардиром команды.