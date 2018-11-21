Заболотная сборная. Русская сказка закончилась

Надо быть честными с самими собой. Первого места в группе В Лиги наций сборная России лишилась ещё в субботу, когда Турция дома проиграла Швеции. Шансов на успех в Стокгольме — если считать Черчесова человеком, а не волшебником — уже не было. И сейчас даже как-то спокойно, что нам наконец-то перестало фартить — это хотя бы доказывает, что никто не продал душу дьяволу.

Луческу не помог ни себе, ни нам. Для России всё решится в Швеции Андреас Гранквист принёс победу шведам в Турции.

Ну не имели мы морального права перед всем миром футбола играть хотя бы вничью со шведами. Потому что нельзя побеждать, стоя по шею в болоте. Странно, что мы в этой группе вообще выжили. Или не так: спасибо Луческу.



Ведь катастрофа, когда в один момент выбывают твои лучшие структурные игроки — Головин, Зобнин, Черышев и Фернандес, а Дзюба приезжает после травмы. Сюда можно добавить и Кутепова, игравшего одну из ключевых ролей на ЧМ.



Это катастрофа, когда в один момент заканчивают все носители истории и незаменимые на ЧМ — Акинфеев, Игнашевич, Жирков и Самедов.

Это катастрофа, когда исчезают дублёры на целые позиции. Смольников и Петров — защита справа. Рауш — слева. Мамаев и Ахметов — в центре. Давайте посчитаем сюда же и Кокорина вместе с больной темой флангового форварда. И даже Глушакова с Комбаровым трогать не будем — и без них захлебнулись.



Это катастрофа, когда ты не уверен, что вспомнил всех исчезнувших, но по сравнению с ЧМ, который был два месяца назад, уже недосчитался шестнадцати человек.



И если перед ЧМ эксперты называли поколение худшим в истории, то какое тогда сейчас, в Лиге наций?



Какое, если у Черчесова есть реальная необходимость в вызове 33-летнего Ари? Успокойтесь с Чаловым: если бы Фёдор был готов, он бы точно вышел на поле.

Лучший бомбардир РПЛ Черчесову не пригодился. Два последних матча в году — 0:5 До боли знакомая сборная России вернулась. Шведы заслуженно идут в дивизион «А» Лиги наций.

Какое, если в условиях экономического кризиса уровень РПЛ так низок, что даже сырой, наскоро собранный за гроши со всего мира, ЦСКА идёт в лидерах?



Какое, если даже после успеха на ЧМ европейские клубы не купили никого кроме Головина, а наша суперзвезда Черышев лишь в сомнительной ротации во вполне себе средней «Валенсии»?

Да заболотное оно, это поколение. Потому что остались старательные парни, которые заслуживают уважения публики своим старанием и отвагой, но они могут лишь бороться и учиться, бегая на одном поле с представителями больших клубов. Только вот на уровне сборных нужно другое — быть мастером и решать.



Да и сборная тоже заболотная. Потому что хорошо нарисованная на ЧМ обложка, с привлечением лучших художников из медицинского, аналитического, функционального и любых других направлений, подарила стране праздник и скрыла от обывателя, что наш футбол — болото. Вязкая трясина, состоящая из рвачей, решал, бандитов, пилящих чиновников, прокутивших свой талант героев, беззакония, пренебрежительного отношения к людям и всего остального, что, при всём уважении к стараниям Алаева, не исправишь за пару лет. Да и тема эта, к сожалению, далеко не футбольная…

Но сборной спасибо за чудесный год. Это была чудесная русская сказка. В этом году она закончилась. А теперь добро пожаловать: к ноябрю, к зиме — продолжим месить грязь вместе.