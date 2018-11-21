Лучший бомбардир РПЛ Черчесову не пригодился. Два последних матча в году — 0:5

Капитан Дзюба спешит на помощь

За несколько дней до матча мы предложили читателям вообразить себя Черчесовым и выбрать оптимальную кандидатуру в атаку сборной России в Стокгольме. Ровно половина респондентов из почти 28 тысяч (50%) «назначила» на эту роль Чалова. Но, во-первых, на момент старта голосования Дзюба восстанавливался в Москве в «режиме ожидания». А во-вторых, Станислав Саламович не был бы самим собой, если бы принимал конъюнктурные кадровые решения, по заявкам трудящихся. После того как матч со шведами приобрёл характер решающего для обеих сборных («спасибо» туркам), он дал команду Артёму явиться в расположение команды и абсолютно предсказуемо выставил в старте.

В пользу Дзюбы говорил не один и даже не два аргумента. Опыт больших матчей, харизма, навык борьбы «на втором этаже», инерция ЧМ-2018 – по совокупности этих факторов Артём превосходил любого из коллег-конкурентов, если не всех вместе. Пропустить такую игру капитан, кажется, согласился бы только в случае полной нетрудоспособности. Раз вышел на поле – значит, доктора дали добро.

За сборную могут сыграть лишь 5 человек из тех, кто выходил на ЧМ. Это шок! Возможно, даже четыре. Дзюба – под вопросом.

Зачем вы это сказали, Станислав Саламович?

Игроки сборной России, похоже, слишком буквально истолковали реплику главного тренера о том, что нас устроит в Швеции и ничья. Приняли за руководство к действию. Сомневаюсь, что Черчесов в раздевалке призывал команду всей составом столпиться на своей половине поля, напрочь позабыв о чужой, и лихорадочно отбиваться. Но именно в таком ключе она и провела первый тайм. Мало того что примитивно — робко.

Шведы доминировали, наступали и даже забили относительно «быстрый» гол. Хорошо – из офсайда. Вратари – граждане особенно суеверные, на пересечение мячом ленточки всегда нервно реагируют, вне зависимости от того, предшествовал этому свисток или нет. Ещё один гол Лунёв предотвратил самостоятельно. Его полёт после налёта Гранквиста понятию «суперсейв» безоговорочно соответствовал.

Казалось, после такого даже не звонка – пожарной сирены – до гостей наконец дойдёт опасность пассивной игровой позиции. Не дошло. Скандинавы по-прежнему хозяйничали на флангах и полностью переигрывали оппонентов в опорной зоне. При таком превосходстве одной из сторон в игре и настрое гол представлялся делом времени. И он случился. А «изготовили» его защитники «Тре крунур» (удивительно, что Гранквист не поучаствовал): Аугустинсон навесил с углового, Лустиг выиграл воздух, Линделёф – замкнул. Да-да, тот самый Линделёф, участие которого в игре якобы было под вопросом. И вышел, и забил.

Ольсен любит Россию

У вратаря Ольсена этой осенью встречи с российскими командами оставляли исключительно приятные воспоминания. Это он тащил от команды Черчесова в Калининграде (немного, но всё, что было – взял). Он совершил с десяток сейвов в двойном противостоянии «Ромы» с ЦСКА в Лиге чемпионов, пропустив только раз. В первом тайме на «Френдс-Арене» от Робина потребовалось дважды вмешаться в ситуацию, и он безукоризненно это сделал – выловил мяч от Дзюбы и коленом отбил удар Ионова. Больше ничего за 45 минут россияне впереди не создали. Вторую 45-минутку Ольсен тоже отработал на ноль.

Чалов Черчесову не пригодился

На безобразие в центре поля Черчесов отреагировал оперативно и решительно – разменом Полоза на дополнительного опорника Камболова в перерыве. Манёвренность и скорость Дмитрия команде не пригодилась – маневрировал и ускорялся он впустую, без мяча в ногах. Почему так – вопрос к штатным «снабженцам» нападающих.



Небольшое тактическое перестроение в комплекте с волшебной словесной пилюлей в перерыве возымели действие. Команда завелась, начала выигрывать подборы – в общем, выровняла игру. А повёл её вперёд опять-таки Дзюба. Гранквист болезненно морщился, потирал то одну, то другую ушибленную часть тела, но упрямо гнул свою линию. Ему ли, пятилетку отработавшему в Краснодаре, не знать, как опасно предоставлять Артёма самому себе. Он и не предоставлял – бдительно стерёг.



«Спасать отечество» Черчесов отправил Заболотного. А следом – ещё и Ари. Только счёт к моменту выхода натурализованного бразильца уже был безнадёжный для нас – 0:2. Выстрел Берга прикончил мечту России о дивизионе «А» Лиги наций. Ну и сами, чем могли, помогли. И словом, и делом.