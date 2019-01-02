«Зенит» заинтересовался норвежцем Сельнесом. Кто это такой?

После того как «Лион» отказался вести переговоры с «Зенитом» по поводу трансфера капитана молодёжной сборной Франции Луки Тусара, петербургский клуб переключился на другого полузащитника. По информации L’Equipe, новой целью лидера РПЛ стал Оле Сельнес. Есть повод познакомиться с этим норвежцем.

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О ком речь?

Потенциальному новичку «Зенита» 24 года, это сын бывшего голкипера «Русенборга» Ивара Сельнеса. Оле, в отличие от отца, играет в средней линии, но он тоже начинал профессиональную карьеру в клубе из Тронхейма, с которым выиграл чемпионство в 2015-м. После этого в январе 2016-го норвежский клуб продал Сельнеса в «Сент-Этьен» за 3,2 млн евро.

Оле прошёл через все юношеские и молодёжную сборные Норвегии, а в марте 2016-го дебютировал в первой сборной страны. На данный момент сыграл за национальную команду 23 матча, в которых забил два мяча и сделал четыре голевые передачи. В ноября 2016-го Сельнес заработал дисквалификацию от УЕФА на 11 матчей за критику в адрес судьи после игры отборочного цикла ЧМ-2018 с Азербайджаном. Норвежец оскорбил нецензурной бранью помощника главного арбитра по пути в раздевалку.



В нынешнем чемпионате Франции норвежец сыграл 17 матчей. У Оле нет голов, зато он стал автором пяти голевых передач: Сельнес – один из лучших ассистентов в Лиге 1. Кроме того, полузащитник заработал шесть жёлтых карточек. По данным французских журналистов, «Сент-Этьен» намерен потребовать от «Зенита» более 10 млн евро. Однако Transfermarkt оценивает Сельнеса в 8 млн.

Чем хорош Сельнес?

Сельнес выступает на позиции центрхава, но его, пожалуй, нельзя назвать ни «собакой» из опорной зоны, выгрызающей все мячи, ни классическим разыгрывающим полузащитником. Он сочетает в себе разные качества. С одной стороны, это мобильный футболист, который за счёт работоспособности компенсирует недостаток скорости: Оле уверенно чувствует себя в единоборствах внизу и достаточно хорош в отборе. С другой стороны, норвежец грамотно распоряжается мячом: способен выдать потрясающую передачу с левой ноги. Он понимает игру и быстро думает. Сельнес составляет отличный дуэт с бывшим полузащитником «Рубина» Янном М’Вила.

Чтобы получить представление о том, как действует Оле, посмотрите нарезку эпизодов из матча чемпионата Франции «Сент-Этьен» – «Монако». В этой встрече Сельнес отдал очень умный пас перед голом Вахби Хазри. Вообще, у него в нынешнем сезоне разные голевые передачи: проникающие из глубины поля, после перехватов мяча на чужой половине, со стандартов (угловой и штрафной).

После одного из матчей чемпионата Франции, который Оле пропустил из-за перебора жёлтых карточек, главный тренер «Сент-Этьена» Жан-Луи Гассе заявил, что команде не хватило в средней линии техники и скорости передач, которые обеспечивает Сельнес.

Зачем норвежец «Зениту»?

В заявке «Зенита», казалось бы, и без того перебор центральных полузащитников – легионеры Леандро Паредес, Кристиан Нобоа, Клаудио Маркизио, Матиас Краневиттер и Эрнани, россияне Далер Кузяев, Александр Ерохин и Магомед Оздоев. Но будущее в команде как минимум троих из этого списка вызывает сомнения. Не секрет, что на Паредеса существует спрос в Европе, а сам он был бы не против вернуться в Италию, поэтому Сельнес может рассматриваться именно как замена аргентинцу. Краневиттер с Оздоевым просто проигрывают конкуренцию. У Матиаса существует вариант с возвращением в «Ривер Плейт», а Магомеда, похоже, ждут в «Трабзонспоре». Восстанавливающийся после тяжёлой травмы Нобоа, скорее всего, не будет готов помочь сине-бело-голубым в стартовых матчах 2019 года в плей-офф Лиги Европы и РПЛ.

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В первые дни нового года поступает информация о центральных полузащитниках, которыми интересуется «Зенит». Сельнес – любопытная фигура: относительно молодой, прогрессирующий игрок, но не готовая звезда. Тем не менее главный вопрос, связанный с зенитовской селекцией в январе, остаётся открытым: кто станет новым левым защитником команды Сергея Семака?