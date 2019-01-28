В «Ростов» перешёл игрок АПЛ. Кто он?

В «Ростов» перешёл полузащитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Матиас Норманн. Ему 22 года, он из Норвегии, за основу английского клуба так ни разу и не сыграл. В интернете о нём минимум информации, что объяснимо – Норманн молодой, незвёздный футболист.

Нам о новичке «Ростова» подробнее рассказал корреспондент норвежского издания NRKи бывший сотрудник клуба «Будё-Глимт» (там несколько лет играл Матиас) Никлас Джонс.

Краткий экскурс по карьере Норманна

«Он родился в небольшом городе Свольвен, который находится на Лофотенских островах (население 4230 человек. – Прим. «Чемпионата»), там же и начал заниматься футболом. В 2013 году, когда ему было 17, Матиас подписал контракт с клубом «ОБОС-лиги» «Будё-Глимт». Но в состав пробиться так и не смог, поэтому его отправили в аренду в «Альту», на тот момент выступавшую в третьей лиге Норвегии. Там всё сложилось удачно, и он вернулся в «Будё-Глимт» сильнее и физически, и тактически. В 2017 он отлично провёл первую половину сезона, после чего его продали в «Брайтон энд Хоув Альбион». Но там его сразу же ждала аренда – Матиас уехал в «Мольде», один из сильнейших клубов Норвегии, где вышел на новый для себя уровень. Норманн был среди лучших игроков клуба, но получил травму. По возращении в Англию играл за молодежку “Брайтона”».

Сильные стороны

«Он атлетичный, сильный игрок. По-футбольному умный. У него хороший, качественный пас – в «Будё-Глимте» он был просто королём. Не особо быстрый, но много бегает, просто беговая машина. Маленький монстр, я бы сказал. По моему мнению, он хороший футболист, у которого лучшие годы ещё впереди. И, мне кажется, Норманн идеально впишется в РПЛ».

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале ФК «Ростов».

Слабые стороны

«Он не забивает голы и не создаёт моменты. Но всё зависит от того, как играет команда и в какой роли его видит тренер. В «Мольде», например, он забивал, потому что играл на атакующей позиции. В «Будё-Глимте» он был опорным полузащитником, поэтому у него было мало пространства для голов».

Почему «Ростов»

«Насколько я знаю, на прошлой неделе «Будё-Глимт» пытался выкупить его обратно, но финансово не потянул трансфер. Также Матиас больше не может играть за «Брайтон»-U21 в силу своего возраста. Ему нужны были перемены, чтобы стать сильнее. Может, для этой цели подошёл бы топовый норвежский клуб, но он предпочел поиграть где-нибудь в Европе. В РПЛ хороший уровень, поэтому для Матиаса это неплохой шаг в карьере, мне кажется».